巨大董座劉湧昌掌磐石會 點出台商「川普憂鬱症」解方

劉湧昌接掌磐石會，指面對川普憂鬱症，以不變應萬變，打造台灣正效應。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中部上市櫃公司企業負責人組成磐石會，巨大集團董事長劉湧昌今（15）日接任在市長盧秀燕見證下，接任第28屆會長。他表示，世界局勢變化大，現在許多人都得了「川普憂鬱症」，加上疫情後俄烏戰爭、地緣政治興起，因此盡量「以不變應萬變」來因應，「大家回到我們台灣這塊土地」，彼此分享經驗，整合資源、連結國外、數位轉型、AI運用，永續經營、一起努力，打造台灣「正效應！」

盧秀燕見證，第27屆會長周文東正式交棒給第28屆新任會劉湧昌。（記者蔡淑媛攝）

劉湧昌也說，歷經數十載風雨，台灣傳統產業仍然是經濟成長的重要支柱。面對全球市場變局，傳產企業唯有穩定生產，帶動供應鏈發展，同時全面提升競爭力，方能基業長青，這正是磐石會未來將共同努力的目標。

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盧秀燕讚許巨大也是台灣的護國神山，是台中、台灣之光。（記者蔡淑媛攝）

盧秀燕在會中讚許巨大也是台灣的護國神山，是台中、台灣之光，她說，中部是研發、生產、製造的重鎮，對國家貢獻良多，結算台中市去年繳給國家的營利事業所得稅及個人所得稅是六都第一名，代表城市繁榮、蒸蒸日上，人口也不斷增加，也宣佈台中國際會展中心將於今年正式營運，可望帶動會展經濟效益。

磐石會成立28年，由中部上市、上櫃公司企業經營者共同組成，現有125家會員公司，總市值超過2兆元，今天於台中林酒店舉辦會長交接典禮，第27屆會長周文東正式交棒給第28屆新任會劉湧昌，現場冠蓋雲集。

今天盧秀燕、立法院副院長江啟臣、立委廖偉翔、市議員黃馨慧、經發局長張峯源、磐石會創始人謝平上、創會長陳朝雄、副會長廖紫岑、億載會長陳威仁、中菁會長李原吉、港都會長隋台中、義雲會長黃文章等重要產業界人士均到場參與。

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