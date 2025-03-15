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10企業釋數百個遠距工作職缺 年薪上看481萬元

2025/03/15 10:48

儘管疫情影響已經消退不少，但遠端工作仍然是許多求職者的首選。（彭博）儘管疫情影響已經消退不少，但遠端工作仍然是許多求職者的首選。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕遠端工作仍然是許多求職者的首選。LinkedIn發言人表示，雖然該平台上的全遠端職缺，僅佔美國總職缺的9%，但這些職缺卻吸引了近 40% 的應徵者。此外，每10名美國人中，就有1人表示，他們今年想換工作，原因是目前公司不允許部分或全遠端辦公。根據平台FlexJobs的數據，美國有10家公司今年已釋出數百個遠端職缺，並且目前仍在招聘中。

《CNBC》報導，對於希望從事遠端工作的人來說，LinkedIn 的數據顯示，科技、資訊與媒體產業中有 22% 的職缺是遠端工作，行政與支援服務類的遠端工作職缺為 17%，而金融服務業則有 14% 的職缺可遠端工作。

無論在哪個產業，都有公司提供大量彈性的遠端工作機會。根據 FlexJobs 的數據，以下 10 間公司今年已釋出數百個遠端職缺，並且目前仍在招聘中。

健康醫療業就有聯合健康集團（UnitedHealth Group）、CVS 健康（CVS Health）、森特尼（Centene）；運輸業有萊德 （Ryder）；國防工業有通用動力（General Dynamics）； 房地產業有仲量聯行（Jones Lang LaSalle）；人力資源產業有Insight Global；金融業有Block公司；科技業有Samsara公司；諮詢顧問業有ICF。

FlexJobs公關經理布里格斯（Shanna Briggs）表示：「雖然這些公司在多個領域招聘，但專案管理、電腦和IT，以及客戶服務的遠端職缺需求量最大。」

目前最受歡迎的職缺包括客戶服務代表（CSR） 、專案經理（PM）與專案執行（AE）。例如，CVS 健康的1個AE職缺，年薪可高達14.5萬美元（約481萬元新台幣）。

布里格斯補充：「這些全遠端職缺大多數為全職，且以經理級或資深職位為主。」

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