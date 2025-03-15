美股再迎暴跌行情？策略師曝「這低點」將讓川普放棄「關鍵牌」

策略師認為，若美股賣壓持續，標普500跌幅達到15%至20%，可能迫使川普開始撤回貿易戰。（歐新社資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）表示自己不擔心股市表現，執意採行保護主義政策，但策略師認為，若美股賣壓持續，標普500跌幅達到15%至20%，川普的堅持可能很快會被改變，迫使他開始撤回貿易戰。

《商業內幕》（Business Insider）報導，標普500指數已自2月19日的歷史高點跌逾10%，正式跌入修正區，川普確實也承認，對貿易夥伴的關稅措施，可能引起股市波動。

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問題是，股市賣壓要大到什麼程度，才會成為川普政治上的不可承受之重？美國財政部長貝森特（Scott Bessent）雖然不認為這一刻會到來，但有些人對此持懷疑態度。

Clocktower Group創辦人、地緣政治策略師帕皮克（Marko Papic）認為，川普的失控點可能快要到來，若標普500跌幅達到15%至20%，可能會迫使他開始撤回貿易戰。

帕皮克說：「他肯定會關心股市，因為若經濟步入衰退，或家庭陷入貧窮，他將失去政治資本，因此他不可能無動於衷。」

美國企業研究所（AEI）常駐研究員拉赫曼（Desmond Lachman）認為，市場拋售股票的速度和強度才是關鍵所在，而非整體累計跌幅。

他認為：「若美股持續以過去兩週的速度下行，川普將不得不收手」。

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