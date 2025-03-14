狠批李嘉誠賣港口是背叛 外媒補刀：交易無須北京批准

長江和記實業將旗下「和記港口集團」所持有的巴拿馬港口公司9成股權，出售給美商貝萊德所組的財團。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕香港首富李嘉誠旗下「長江和記實業」宣布將旗下「和記港口集團」8成股權（包括巴拿馬港口公司9成股權），出售給美商貝萊德所組的財團，北京怒火中燒，轉載《大公報》評論文章，文章引述「網友」意見，狠批長和「唯利是圖、見利忘義，背叛和出賣全體中國人」。專家直言，此交易無需獲得中國監管單位批准，北京恐怕無法對李嘉誠進行任何懲處。

《彭博》14日報導，李嘉誠旗下的長江和記（簡稱長和）透過出售43個港口，賺取190億美元，由於涉及的資產都在海外，中國可能沒有監管權力阻止。

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儘管北京可能會對李嘉誠帝國的部分投資進行報復，但李嘉誠幾十年來一直在降低其集團對中曝險，目前長和僅12%的收入來自中國和香港的業務，其餘大部分來自歐洲、北美和澳洲。

Quiddity Advisors 分析師 David Blennerhassett 表示，「我沒有看到任何直接證據表明，中國可以合法阻止長和出售港口資產給貝萊德，雙方也都預料到民族主義的反對聲浪」。

報導稱，長和並沒有什麼好失去的，1980 年代末，因中國政治情勢不確定性，李嘉誠開始將業務拓展到海外，投資英國、加拿大和澳洲等主要已開發國家的港口、電信、公用事業和能源領域。長和目前在香港和中國的業務主要涉及零售、港口、電信和基礎設施。

不過，北京的不滿仍令投資者感到不安，他們擔心交易可能會失敗，或以對長和不利的條件達成交易，造成該公司股價週五（14日）應聲大跌 6.4%，創2020 年以來最大跌幅。

所羅門集團投資和 ESG 總監 Andy Wong 認為，長和要嘛完全放棄這筆交易，要嘛推動交易加快完成，以避免政治不確定性，這可能會影響交易價格。

香港避風港投資管理公司創辦人Richard Harris則說，儘管擔憂情緒依然存在，但中國對長和出售港口的嚴厲反應「可能已到極限」，因為該公司在香港和中國保留業務，從而維護國家安全。

分析師也對《南華早報》說，儘管長和與貝萊德的交易尚未完成，所有出售目標都在中國/香港以外，無需獲得中國監管機構或香港當局批准，只要長和願意繼續推進，就不會遇到太大障礙。

債務研究公司 CreditSights 的 Zerlina Zeng 和 Zoey Zhou也說，長和有著回收資產的良好記錄，這也不是李嘉誠和該集團第一次遭到中國媒體批評，我們並不認為這會成為交易完成的主要障礙。

中國獨立政治學者陳道銀接受法廣採訪時指出，此交易逆轉的可能性甚微，中方的反應既表達震怒，也是敲打香港商界，警告他們做生意時要顧及國家利益和民族大義，選對邊。

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