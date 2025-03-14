李嘉誠賣港口給美商氣死習 北京開罵長和唯利是圖、背叛中國人

香港長和集團轉讓其持有和運營的海外43個港口（包括巴拿馬運河兩端的港口），及配套物流網絡，給貝萊德所組成的財團。（美聯社檔案照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕香港首富李嘉誠旗下「長江和記實業」宣布將旗下「和記港口集團」8成股權（包括巴拿馬港口公司9成股權），出售給美商貝萊德所組的財團，此舉重擊習近平一帶一路倡議，北京氣炸，開轟長和集團。

中共中央港澳工作辦公室及國務院港澳事務辦公室的官網，13日雙雙轉載香港《大公報》一篇評論文章，文章轟此交易影響中國「一帶一路」部署，令中國船舶「無處可靠」，並引述「網友」普遍認為長和「唯利是圖、見利忘義...，背叛和出賣全體中國人」。

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美國總統川普上任後誓言收回巴拿馬運河，巴拿馬已決定退出一帶一路。（法新社）

美國總統川普上任後誓言「收回」巴拿馬運河，揚言不惜動用軍隊拿回巴拿馬運河，並派出國務卿魯比歐到巴拿馬，巴拿馬總統立即宣布退出一帶一路，該國審計署也宣布對長和旗下營運巴拿馬運河兩端港口的子公司開展查帳工作。

最終，長和集團4日宣布與美國貝萊德主導的財團達成原則性協定，計畫向該財團出售旗下和記港口集團80%的資產，轉讓其持有和運營的海外43個港口及配套物流網絡，這些港口分布於23個國家，包括巴拿馬運河兩端的港口。

在中共中央港澳工作辦公室及國務院港澳事務辦公室的官網，13日轉發《大公報》評論文章，質疑出售港口業務並非「單純的商業行為」，又引述「網友」普遍認為長和交易「是沒有腰骨的跪低，唯利是圖、見利忘義，漠視國家利益、民族大義，背叛和出賣全體中國人」。

文章說，「有關企業面對大事大義大節前應三思」，「好好想想自己要站在什麼立場、站在哪一邊」。

文章再度提及「網友」看法，稱美國總統早前簽署行政命令，計劃向中國選擇收取特別停泊費，甚至要求盟友跟進，否則會作出報復。巴拿馬港口為全球航運的重要樞紐，其中6%的海運貿易需要經過，中國船運佔比達21%，長和出售港口將會對中國船務的行業造成衝擊，甚至影響中國「一帶一路」部署，令中國船舶「無處可靠」。

對於中共中央港澳工作辦公室及國務院港澳事務辦公室，轉發這篇大公報評論文章，《南華早報》直言，此舉引發外界猜測，對長和的嚴厲批評是否反映北京當局的想法，試圖透過間接方式向該公司施壓，迫使其重新審視交易。

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