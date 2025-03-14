拉加德嚴厲警告：貿易戰將重創全球經濟 揭最慘後果

拉加德嚴厲警告，貿易戰將重創全球經濟（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕貿易戰下，每個人都將成為輸家，歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）警告，如果真的進入貿易衝突，貿易活動將受到嚴重抑制，將對全球經濟成長和價格產生嚴重影響，美國尤其如此，他表示，無論是發起方還是報復方，所有國家最終都是輸家，「有些國家受影響較大，通膨波動更明顯，但最終人人皆輸」。

根據外媒報導，美國總統川普週四稱，歐盟對美國威士忌徵收的50%關稅如果不立即取消，美國將很快對來自法國和其他歐盟代表國家的所有葡萄酒、香檳及酒精產品徵收200%的關稅。

請繼續往下閱讀...

隨著歐美「拉鋸戰」由鋼鋁產品擴大到農產品和消費品，拉加德今日發出嚴厲警告稱，川普掀起的貿易爭端，如持續升級，將對全球經濟造成「嚴重後果」。

據彭博社報道，拉加德受訪時指出，如果我們真的進入貿易衝突，貿易活動將受到嚴重抑制，將對全球經濟成長和價格產生嚴重影響，美國尤其如此。

拉加德警告稱，這場衝突沒有人是贏家，他指出，任何貿易衝突都將損害全球經濟，發起人、反制者、再反制者等等，這些都將損害整體增長。每個人都將遭受損失，這是貿易歷史中的不變法則。某些國家受傷會比其他國家更嚴重，某些國家的通膨將比其他國家上升更多，但最終每個人都將因此成為輸家。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法