LTN經濟通》首富忘形干政 反撲力道野火燎原

世界首富馬斯克公開表達對川普支持。（美聯社資料照）

馬斯克被稱根本是「影子總統」

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統競選期間，川普（Donald Trump）遭遇暗殺未遂，在這之後，世界首富馬斯克（Elon Musk）公開表達對川普支持，提供了資金及社媒方面的支持，而隨著川普在大選中宣布勝利，也意味著馬斯克「賭對了」。根據1數據顯示，馬斯克去（2024）年財富增加2130億美元，外界認為主要跟他在總統大選押寶「川普」有關。

川普上任後，馬斯克與川普幾乎形影不離，頻繁參與各種會議，而馬斯克理所當然的，也被川普任命為新成立的「政府效率部」（DOGE）共同負責人，聚焦削減聯邦支出和縮小政府規模。

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與川普關係密切的馬斯克日益增強的政治影響力，以及在美國新政府扮演的角色，馬斯克的一舉一動，格外受到外界關注。

但馬斯克顯然不想只扮演促進行政效率的角色。去年底，馬斯克在X帳號上，發表了上百篇貼文，攻擊共和黨與民主黨已經達成協議的臨時預算案，他的意見獲得川普的支持，最終迫使眾議院與議長強生（Mike Johnson）修改預算案。

不僅如此，馬斯克也頻頻對歐洲政治發表意見，但也就是這一連串涉足各種敏感政治議題的發言，似乎惹怒了歐洲那些官員，引發人們擔憂馬斯克挾著他與川普的密切關係和網路聲量，干預美國內政與外交，有人戲稱馬斯克根本是「影子總統」。

馬斯克除了擔任「政府效率部」共同負責人，同時還是特斯拉（Tesla）、SpaceX和社群媒體平台X老闆。（路透資料照）

馬斯克介入烏俄戰役 譏諷波蘭外交部長

除了擔任「政府效率部」共同負責人，馬斯克同時還是特斯拉（Tesla）、SpaceX和社群媒體平台X老闆，但馬斯克作為科技界最具代表性的創新領袖，其影響力正在超越企業領域，滲透到國防、外交和能源等戰略層面。

因此，他的新角色也出現一些利益衝突問題。特別是在政府合約和監管政策方面，尤其是特斯拉和SpaceX等企業，都直接受到政府補助或是政府的承包商，讓人質疑他是否會利用新職務，來削減有利於自身企業的監管規定。

而更重要的是，馬斯克的企業客戶並非只單向國內，而是整個世界，因此可能對美國的外交政策構成挑戰。舉例來說，特斯拉在中國的商業利益，可能與美國的對中政策有所衝突，可能會成為美國政策方向的不確定性之一。

近期馬斯克公開批評波蘭外交部長席科斯基（Radoslaw Sikorski）為「小人物」。起因是由於烏克蘭高度仰賴星鏈系統提供的服務，馬斯克表示：「如果我切斷對烏克蘭的星鏈連線，整個烏東前線都可能直接崩潰」。隨後席科斯基公開對馬斯克的相關言論表示不滿，強調若SpaceX不是1個可靠的供應商，「我們將會尋找其他的供應商」。

對此引起馬斯克不滿，以「安靜，小人物」（ Be quiet, small man. ） 開頭發文，認為波蘭只為星鏈服務支付了一小部分的費用，並不具備影響SpaceX決策層的能力，「對烏克蘭來說，星鏈是無可取代的」。然而，相關回應卻引發大量網友不滿。

馬斯克遭民眾抗議。（法新資料照）

不滿馬斯克 全球反特斯拉浪潮

在馬斯克搞政治期間，「事業」前途似乎並不與他的「政治路」一樣順遂。近期X發生當機，馬斯克隨後表示，事件肇因於大規模網路攻擊。不只如此，特斯拉產品還遭到抵制，許多特斯拉經銷商也被暴力攻擊，這波反特斯拉的浪潮甚至蔓延至歐洲，根據特斯拉抗議活動的組織者溫特（Alex Winter）稱，針對特斯拉的所有抗議活動，最終目標只有1個，就是讓股東對馬斯克投不信任票，將其趕出特斯拉。

根據華盛頓郵報導，馬斯克的政治地位加劇了民眾對他的兩極化看法，根據法庭文件及其他數據，自川普1月20日再度入主白宮以來，針對特斯拉設施的暴力及破壞行為已超過十起。

不僅如此，特斯拉的全球銷售持續下滑，特別是歐洲，且強烈抵制之聲愈來愈大。自川普就任總統以來，特斯拉股價已下跌超過35%，且目前還沒有止跌的趨勢。

特斯拉的長期投資者格伯（Ross Gerber）認為，不少潛在買家「可能不想與馬斯克有任何關係，也不想遭到破壞」，因此對特斯拉敬而遠之。

麥盛寶銀行（Saxo）全球投資策略部門主管Jacob Falkencrone 就表示，特斯拉2025年最大的挑戰不是技術，而是外界的看法。

馬斯克遭民眾抗議，要求趕出特斯拉。（法新資料照）

特斯拉股價逆風 波段跌55%

近日摩根大通分析師1篇報告，將特斯拉股票目標價下調，並重申給予「遜於大盤」（Underweight）投資建議評級，理由包括馬斯克力挺川普立場鮮明，主導聯邦政府大瘦身、凍結人道援助經費，讓特斯拉遭遇大規模抵制潮，展示中心和充電站也被示威者破壞，重創品牌聲譽。

川普在去年美國大選拿下壓倒性勝利，馬斯克功勞確實功不可沒，也因如此，馬斯克的押對寶，讓特斯拉股價一度狂漲，甚至在去年12月底站上每股488.53美元歷史新高。不過至今風雲變色，或許是馬斯克太熱衷在政治、立場鮮明，讓特斯拉捲入抵制風波，股價反轉向下，自11月5日投票日以來的股價漲幅已完全消風。3月10日特斯拉股價單日重挫15%，來到波段低點218.03美元，波段幅達55%。

3月17日特斯拉續跌4.79％，股價已來到２３８.０１美元。

馬斯克作為科技界的象徵性人物，其影響力早已超越企業界，儘管馬斯克在技術和政策方向上與川普高度契合，但要如何在政治與事業上端好一碗水，仍存在挑戰，而他與川普之間的關係和影響力，也是外界關注的焦點。

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