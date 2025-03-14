焦點股》中華電信：資金避風港 市值破兆了

圖左為中華電信董事長簡志誠，右為總經理林榮賜。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信（2412）市值終於破兆了！中華電今日股價以平盤128.5元開出，盤中數度觸及129元，完成中華電董事長簡志誠市值破兆的目標。

簡志誠年初表示，今年在AI等加持下，中華電信營收、獲利要連續第8年創新高，而今年是民營化20年，目標是市值突破1兆元，且股利發放要讓股東有「驚喜」。

請繼續往下閱讀...

以中華電信資本額775.74億元計算，若股價在129元以上，市值就破兆元，昨日收盤128.5元，市值達9968.32億元，排名上市櫃公司市值第6大。

中華電信去年每股稅後盈餘4.8元，董事會決議每股配發現金股利5元，配發率104%，高過近5年股利配發率的99.91%-100.04%，創歷史新高。

簡志誠表示，今年中華電信要在AI、新世代網路、安全韌性、轉投資、資產活化、淨零永續六大領域加碼投資、布局。

台股近日不穩，市場資金轉進電信股，外資昨日買超中華電信1281張，為連2買，投信法人昨日買超234張，為連6買。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法