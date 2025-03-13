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業外大進補！群創去年Q4每股稅後盈餘1.13元

2025/03/13 19:44

業外進補！群創去年Q4每股稅後盈餘1.13元。（記者陳梅英攝）業外進補！群創去年Q4每股稅後盈餘1.13元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕面板大廠群創（3481）今日召開董事會通過去年財報，群創去年第四季因為有處分南科5.5代線廠房收益入帳，稅後盈餘達91億元，每股稅後盈餘1.13元，從去年第二季以來已經連續3季賺錢。

群創累計去年合併營收2165億元，本業仍虧損79億元，稅後盈餘67億元，每股稅後盈餘0.76元。

展望2025年第一季，群創指出，中國「以舊換新」消費補貼政策延續、北美關稅效應均提升客戶拉貨意願，帶動電視及IT面板出貨，價格可望持穩向上；市場預期多元AI 模型可進一步提升AI PC發展，對IT面板需求提供了長期支撐。針對地緣政治帶來的不確定因素，公司將透過策略佈局、動態調整產品組合及提高生產效率因應，同時持續推動雙軌轉型策略，深化非顯示器領域佈局。

群創預估第一季大尺寸面板因季節淡季影響，出貨較去年第四季減少2-3%，但平均單價有望上揚2-3%。中小尺寸面板出貨成長2-3%。

回顧2024年，群創說，受惠國際運動賽事帶動品牌拉貨及中國「以舊換新」消費補貼政策等因素刺激需求，使得公司2024年全年度營收較2023年成長2.3%，全年度毛利率與EBITDA利益率分別達到6.5%及10.7%。公司持續追求資產效益最大化，第四季認列資產處分利益後、延續第二季及第三季基本每股盈餘正獲利，2024年全年淨利順利轉盈。

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