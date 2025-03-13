去年因業外認列損失轉虧 美利達仍配息4元

美利達召開重訊記者會，決定仍配發每股4元現金股利。（取自證交所網站）

〔記者徐子苓／台北報導〕美利達（9914）今天召開重訊記者會表示，去年營收年增8.7%，因認列業外轉投資公司的一次性損失，合併財報稅後虧損7.66億元，業外損失並沒有現金支出，因此美利達決定仍配發每股4元現金股利。

美利達協理張振墉表示，美利達今天召開董事會，承認去（113）年財報，去年美利達本業毛利率持穩，營收回復成長，達新台幣296億3313萬元，較前一年成長8.7%。在銷售逐步回溫的情況下，本業營業淨利達新台幣30億3298萬元。

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由於認列業外的轉投資公司出現遞延所得稅資產減損，以及車店通路商譽減損兩項的年度一次性提列損失，業外損失高於本業獲利，因此合併財報稅前虧損新台幣7億3266萬元，稅後虧損新台幣7億6617萬元，每股稅後虧損新台幣2.34元。

由於本業營收成長，對自行車市場的前景有信心，加上業外的損失並沒有現金支出，因此美利達決定從保留盈餘配發現金股利每股4元。

張振墉指出，美國和歐洲市場去年還是處於去化庫存階段，價格折扣壓力也較大，不過中國市場狀況優於歐美市場，中國的銷售優於歐美的衰退，因此集團營收達到8.7%成長的成績，本業營收成長、獲利亮眼。他強調，業外轉投資公司的虧損中，有近一半是會計帳上調整遞延所得稅資產的減損，並非現金流性質的減損，不影響長期成長的動能。

展望今年，張振墉說，歐美市場有逐漸回溫的趨勢，美利達集團在1、2月營收分別有59%、38%的成長，為今年業績成長注入動力，樂觀看待自行車業未來發展。

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