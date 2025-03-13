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陳立武「昔日1經歷」 中媒讚：英特爾迎來「最懂中國市場CEO」

2025/03/13 17:32

英特爾正式宣布任命陳立武（Lip-Bu Tan）為新任CEO。（資料照，法新社）英特爾正式宣布任命陳立武（Lip-Bu Tan）為新任CEO。（資料照，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國半導體廠英特爾（Intel）正式宣布任命陳立武（Lip-Bu Tan）為新任CEO，自3月18日起生效，中國媒體以「最懂中國半導體市場的CEO」來稱陳立武，指出他最聲名顯赫的投資項目是中芯國際，與中國半導體產業多家領袖企業淵源很深。

中媒《科創板日報》報導，陳立武在中國市場有豐富的半導體產業投資、管理經驗，包括擔任過中芯國際董事會成員，堪稱史上「最懂中國半導體市場的英特爾CEO」。陳立武率領的英特爾，未來如何加強和中國市場的產業合作跟投資，值得關注。

報導指出， 2020年，陳立武以創始股東及董事的身份，帶領中芯國際成功在上海證券交易所科創板上市，中芯國際也成為首家「A+H」股的紅籌企業（在香港註冊的中國企業），刷新過去近十年來的A股IPO融資規模。

報導提及，從陳立武的經驗來看，堅持長期價值投資，是他最重要的投資理念。陳立武表示，由於週期長等因素，當初許多投資方都退出中芯國際的董事，他卻始終堅持，相信中芯國際未來可期，他也成為中芯國際在2020年於A股市場上市時，唯一一位連任18年的董事。

除此之外，華潤微、中微公司、盛美上海、芯原股份、兆易創新、格科微、晶晨股份等知名的中國半導體上市公司，均為華登國際當初的投資項目。華登國際為一創投公司，陳立武曾為該公司創辦人兼董事長。

報導提及，陳立武與中國半導體產業多家領袖企業淵源頗深，未來將會如何進一步深化中國產業的互信合作，以及英特爾未來是否會加大在中國的投資，值得關注。

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