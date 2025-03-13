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陳立武是英特爾救世主？以媒曝殘酷現實

2025/03/13 20:45

英特爾新任執行長陳立武（Lip-Bu Tan）。（圖擷自英特爾官網）英特爾新任執行長陳立武（Lip-Bu Tan）。（圖擷自英特爾官網）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾（Intel）任命前董事會成員陳立武（Lip-Bu Tan）出任新任執行長，自3月18日起生效，激勵英特爾12日盤後股價大漲。以媒認為，儘管陳立武的經歷令人印象深刻，能發揮的空間恐有限，而且股東是否有耐心還是未知數，若經過一兩季表現仍不如預期或代工願景難以實現，陳可能別無選擇，只能眼睜睜看著英特爾走向滅亡，而不是試圖挽救。

《CalcalisTech》13日報導，陳立武在跨足投資領域之前，曾在能源公司 EDS Nuclear 和 ECHO Energy 擔任高管。1987年，陳與他人共同創立創投公司-華登國際，投資領域涵蓋晶片、替代能源、數位媒體等。該基金支持的公司包括安霸 （Ambarella）、Creative Technology、S3 Graphics 和新浪等，讓陳獲得「亞洲創投先驅」美譽。

2004年，陳被任命為益華電腦（Cadence）董事會成員，2008年擔任代理執行長，後來升任執行長。陳帶領公司加速發展而受到讚譽，2021 年卸任執行長，在2021年至2023年擔任公司執行董事長。

陳立武在2022年受邀加入英特爾董事會，擔負起協助公司轉型的重責，並在2023年10月獲授權監督製造業務，卻在2023年8月閃辭，引發市場震撼。傳出陳立武與時任執行長季辛格，在公司的許多戰略看法不同。

以媒指出，在此期間，陳繼續在中小型科技公司擔任高管，包括擔任 AI 晶片公司 SambaNova 和通信晶片開發商 Credo 的董事長，並參與華登國際，繼續領導對半導體和人工智慧公司的投資。

值得一提的是，華登國際對中國AI和半導體公司的投資，還面臨美國國會的審查，美國國會於 2023 年要求該基金提供有關投資政府黑名單公司的資訊，包括那些被認為具有國家安全風險的公司。

如今，陳立武接掌英特爾，將面臨職業生涯最複雜的挑戰。這家曾經是科技巨頭和主導半導體行業的公司，現在面臨生存危機，在過去20年錯過行動革命，也可能錯過AI革命。這些戰略失誤導致該公司的收入和市佔輸給競爭對手，例如高通、輝達和台積電。

報導稱，市場最初對陳的任命反應正面，英特爾12日股價盤後交易上漲超過 10% 以上。然而，如果陳繼續執行季辛格的策略，恐難以確定股價反彈會持續多久。晶圓代工業務成本高昂且需要長期投入，英特爾面臨來自台積電的激烈競爭，加上川普揚言廢晶片補貼，英特爾代工業務戰略的未來也可能處於危險之中。

儘管陳的過往經歷令人印象深刻，能發揮的空間恐怕很有限，他在致員工的信中提及，我們有責任為股東帶來利益，希望透過「重新關注客戶」來實現這一目標。然而，股東是否有耐心還不確定。

報導指出，目前市場對此項任命做出正面反應，但經過一兩季令人失望的表現，或者代工願景仍然難以實現，趨勢恐怕會發生轉變。在這種情況下，陳可能別無選擇，只能眼睜睜看著英特爾最終走向滅亡，而不是挽救它。

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