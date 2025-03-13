馬斯克DOGE大砍也沒用！美聯邦政府支出創記錄

美國富豪馬斯克（Elon Musk）率領的「政府效率部」（DOGE）大砍聯邦政府支出，但仍無法阻止美國聯邦政府支出創下新高。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國富豪馬斯克（Elon Musk）率領的「政府效率部」（DOGE）大砍聯邦政府支出，但仍無法阻止美國聯邦政府支出創下新高，根據最新數據，美國聯邦政府支出在2月來到創紀錄的6030億美元，比去年同期增加了400億美元、年增率7%，顯示出川普政府在削減政府支出上的困難。

英國《金融時報》指出，DOGE雖然聲稱已經替美國聯邦政府節省了超過1000億美元，但在川普新政府上任的第1個完整月份中，只有少數部門的支出實際下降。

請繼續往下閱讀...

在最新數據公布之際，馬斯克和DOGE成員已經進入到多個美國聯邦政府機構，包括國務院、衛生及公共服務部，以及財政部的多個部門。這導致數萬名聯邦政府員工被停職或解僱，數千筆政府補助和合約被取消。

馬斯克一再聲稱，DOGE成有望從年度聯邦預算中，省下價值1兆美元的資金，並表示該計劃目前正在以每天40億美元的速度進行削減。但2月的財政報表顯示，幾乎沒有大型支出類別實現明顯下降。財政部官員指出，唯一較大幅度的支出減少，來自教育部，該部門削減了60億美元支出。

對於進一步的削減計畫，美國財政部官員將問題轉交給DOGE，但DOGE沒有立即回應有關這些單月數據的評論請求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法