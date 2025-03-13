焦點股》台光電：CCL漲聲響起 外資喊865元

台光電今年營運在AI伺服器帶動下持續走強。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕美系外資出具最新報告指出，近期銅價上漲，部分低階CCL（銅箔基板）供應商已開始調漲，也見到高階CCL調漲的跡象，看好台光電（2383）在高階M8級CCL市場保有70-80%的市佔率，今年M8級CCL貢獻大增，有助台光電營收與獲利表現。

截至9:35分左右，台光電股價上漲2.62%，暫報588元，成交量逾980張。

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美系外資指出，台光電在AI伺服器CCL的市場領導地位將持續推升今年營運表現，順利拿下大客戶包括輝達、Google、AWS的AI伺服器專案，給予台光電買進評等，目標價865元。

美系外資預估，台光電到今年年底繼續在M8級CCL市場佔有70-80%市場份額，而M8 級CCL的營收貢獻將從去年的8%，到今年首季大幅增加至20%，今年全年佔比可達29%。

台光電2月營收持續創下新高，公司指出，主要受惠於AI伺服器成長力道，因高階AI伺服器與高階網通低損耗材料持續成長，看好今年營運可望持續向上，公司積極進行擴產，預計今年將增加約20%的產能，明年再增加15%產能，以滿足客戶需求。

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