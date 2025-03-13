晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》台光電：CCL漲聲響起 外資喊865元

2025/03/13 09:49

台光電今年營運在AI伺服器帶動下持續走強。（取自官網）台光電今年營運在AI伺服器帶動下持續走強。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕美系外資出具最新報告指出，近期銅價上漲，部分低階CCL（銅箔基板）供應商已開始調漲，也見到高階CCL調漲的跡象，看好台光電（2383）在高階M8級CCL市場保有70-80%的市佔率，今年M8級CCL貢獻大增，有助台光電營收與獲利表現。

截至9:35分左右，台光電股價上漲2.62%，暫報588元，成交量逾980張。

美系外資指出，台光電在AI伺服器CCL的市場領導地位將持續推升今年營運表現，順利拿下大客戶包括輝達、Google、AWS的AI伺服器專案，給予台光電買進評等，目標價865元。

美系外資預估，台光電到今年年底繼續在M8級CCL市場佔有70-80%市場份額，而M8 級CCL的營收貢獻將從去年的8%，到今年首季大幅增加至20%，今年全年佔比可達29%。

台光電2月營收持續創下新高，公司指出，主要受惠於AI伺服器成長力道，因高階AI伺服器與高階網通低損耗材料持續成長，看好今年營運可望持續向上，公司積極進行擴產，預計今年將增加約20%的產能，明年再增加15%產能，以滿足客戶需求。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財