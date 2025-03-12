攸泰利基型衛星訂單回溫 全年目標雙位數成長

攸泰科技今天表示，目前客戶需求明顯復甦。（攸泰提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕攸泰科技（6928）今天表示，目前客戶需求明顯復甦，旗下海事營收、加值型服務應用客戶貢獻相較於去年大幅成長，而高毛利的衛星通訊產品也看見訂單逐漸發酵，後續可望逐步收穫成效，整體營運不排除能穩健回升，2024全年業績目標較去年雙位數成長。

攸泰2月營收為新台幣1.83億元，月減15%、年增59%，今年前2個月營收3.99億元、年增25%，對此，管理層今天指出，受惠於海事客戶需求回溫、拉貨動能增加，海事單月營收雖月減8%，但較去年同期大幅成長174%，今年以來海事營收已顯著年增134%；關於加值型服務應用的2月業績月增21%、年增117%，累積前2個月營收較去年同期大幅增加184%，而高毛利的衛星通訊營收則月增40%，訂單逐漸回籠。

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若以全球各大區域的營收貢獻程度來看，2月以歐洲地區比重最高，與去年同期相比，2月營收成長190%，今年以來成長107%，而美洲地區、其他地區累計營收也呈現雙位數成長，僅亞洲地區受到區域產品組合出貨調整影響、營收降低，預期隨客戶訂單能見度提高後，亞洲市場將逐步回穩。

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