兆豐金今年股利怎麼發 總經理：資本充足以現金股利為主

法人關注股利政策，兆豐金總經理蕭玉美表示，資本充足以現金股利為主。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐金控今日舉行法人說明會，兆豐金2024年稅後淨利347.66億元、年增5%，EPS2.35元。法人關注股利政策，總經理蕭玉美表示，兆豐金過往均在綜合考量子公司業務發展所需資本、財務比率、股利配發穩定性及現金流量等因素，在兼顧股東權益前提下訂定，今年將於4月董事會決定，因目前資本充足，將以配發現金股利為主。

至於美國總統川普上任後新政連發，台積電也宣布擴大美國投資，兆豐金將如何因應？兆豐金總經理蕭玉美分析，隨著台積電擴大在美國投資，將帶動半導體供應鏈資金需求，子公司兆豐銀行在美國有4家分行，將可掌握此波商機，協助跨境資金調度、投資、融資、避險等服務商機。

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蕭玉美指出，台積電擴大在美國投資，將帶動相關供應鏈資金需求，兆豐銀行可說在這波供應鏈東移商機中，佔有最佳位置。

兆豐銀目前在美國紐約、洛杉磯、芝加哥、矽谷有４間分行，可為台灣相關供應鏈業者提供全方位海外金融服務，兆豐銀將積極掌握此波商機。

去年兆豐集團積極進行子公司業務轉型，2024年各子公司表現方面，兆豐銀行核心獲利強勁，稅後淨利283.7億元，整體放款成長8%，手續費收入成長25%；去年整體財務操作收益達215億元。

兆豐證券藉由經紀與資本市場業務雙軸驅動，去年全年稅後淨利達25億元、年增27%；兆豐票券去年全年稅後淨利22億元、年增15%，獲利居同業第一；兆豐產險則專注於發展具核保利潤的核心險種，去年全年稅後淨利達4.12億元。

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