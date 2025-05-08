確定了！全球第7座迪士尼樂園在「亞洲這國」 CEO親揭建造時間

迪士尼公司週三（7日）宣布，將在阿拉伯聯合大公國阿布達比的亞斯島上，興建全球第7座迪士尼主題樂園與度假區。圖為效果圖。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕迪士尼公司（Walt Disney）週三（7日）宣布，將在阿拉伯聯合大公國阿布達比（ Abu Dhabi, United Arab Emirates）的亞斯島（Yas Island）上，興建全球第7座迪士尼主題樂園與度假區，迪士尼執行長艾格（Bob Iger）指出，通常需要18個月至2年的時間，來完成設計與全面規劃，然後還要再花費約5年的時間建造，目前還沒有決定開幕時間。

《CNBC》報導，迪士尼公司已和沉浸式娛樂開發商Miral達成協議，整個園區將由Miral全面開發與建設，而迪士尼旗下開發部門「幻想工程」（Imagineers）將主導創意設計與營運規劃。迪士尼雖然不會為此專案投入資金，但將透過授權金獲益。

請繼續往下閱讀...

這項阿布達比的開發計畫，並不包含在迪士尼未來10年承諾投入600億美元的全球樂園投資計畫之內。

艾格週三接受《CNBC》專訪時表示，幻想工程團隊已開始設計樂園，但他並未透露預計何時開園。艾格坦言，目前尚未定下確切開幕日期，「我們通常需要18個月至2年的時間，來設計與全面規劃，還要再花費約5年的時間建造，但我們現在不做任何承諾。」

近年來，迪士尼逐步進軍阿拉伯聯合大公國市場，艾格告訴《CNBC》，迪士尼早在2017或2018年時，就開始將該區視為潛在開設主題樂園與度假區的地點，但受新冠疫情與高層更動影響，才會延宕至今。

迪士尼指出，全球約有3分之1人口居住在距離阿拉伯聯合大公國4小時航程範圍內，而該地區的潛在觀光市場規模達5億人次。

亞斯島已是阿布達比娛樂與零售的核心地帶，目前擁有主題樂團「法拉利世界」、水上樂園「亞斯水世界」、水族館「阿布達比海洋世界」、主題樂園「阿布達比華納兄弟世界」以及F1賽車的「亞斯碼頭賽道」，也設有阿布達比最大的購物中心與知名的高爾夫球場。

建成後，新迪士尼園區預計將包含主題住宿、特色餐飲與零售體驗，並融合迪士尼的故事精神與阿布達比的未來感與文化特色。

迪士尼體驗事業部主席達馬羅（Josh D’Amaro）表示：「這座樂園的規模將遠超目前當地任何現有設施。」

迪士尼目前共有6座主題樂園與度假區，分別位於美國加州、佛州；日本東京；法國巴黎；中國上海、香港。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法