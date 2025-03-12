台灣10紡織業者揮軍德國展會 2天創造3952萬商機

紡拓會近年持續攜手經濟部國際貿易署推動台灣機能性紡織品行銷國際。（紡拓會提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡拓會近年持續攜手經濟部國際貿易署推動台灣機能性紡織品行銷國際，本月匯集國內上中下游共10家業者揮軍德國功能性紡織品展（PERFORMANCE DAYS），超過800項展品符合全球客戶對於環保材料的高度需求，在2天展期內創造約120萬美元（約新台幣3952萬元）商機。

紡拓會指出，此次德國功能性紡織品展聚焦永續發展與環保認證，台灣業者展現低碳永續功能性紡織品領域的創新技術與研發成果，涵蓋紡織素材、布料、配件與終端成品等多元領域，吸引來自歐洲、亞洲與全球各地的國際品牌商關注。

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紡拓會觀察，展會期間對於台廠展現高度興趣的國際業主，包括英國機車與自行車供應商 OXFORD、芬蘭戶外品牌HALTI、義大利戶外品牌FERRINO、德國百年袋包品牌Deuter、挪威戶外品牌Norrøna、德國醫療設備品牌ResMed、烏克蘭軍用及戰術裝備品牌M-TAC等。

紡拓會認為，本次參展成果再次彰顯台灣在全球功能性紡織品領域的領先地位，並突顯國貿署在推動紡織產業永續發展方面的重要功能，未來將持續攜手業界共同推動低碳永續發展，積極拓展全球市場，為紡織產業創造更多國際商機。

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