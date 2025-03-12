中國禁止金融從業者「炫富」 網揭原因「為掩蓋1事」

中國加強對金融從業者的管控，將「禁止炫富」增設為證券商扣分指標之一。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟持續低迷，先前才嚴格管控經濟學家的發言，這回又強化對負面經濟訊息的管控。近日，中國當局推出新規，加強對金融從業者的管控，將「禁止炫富」增設為證券商扣分指標之一，中國網友們點出中央這樣做的原因，恐怕是為了掩蓋貧富差距，不讓大多人意識到處在經濟低迷環境。

據外媒報導，中國證券業協會最新發布的相關規則草案，如果證券公司員工沉迷於「過度奢華」的生活，公司將受到處罰，而中國證券業協會由中央的證監會主管。

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報導稱，中國證券業協會擬對《證券公司文化建設實踐評估指標》進行修訂，值得關注的是，這次修訂在扣分指標中，增設一項關於證券商重大負面事件的專項扣分指標，對於評估年度證券商存在重大負面事件、造成嚴重影響的，予以專項扣分；對發生奢靡、炫富等聲譽風險事件的證券商從重扣分。

目前，該評估指標正在向各公司徵求意見。如果通過，它將影響該協會對證券公司企業文化的評估方式及評分。

不少中國網友評論說「禁止炫富是本質嗎？本質還不是合法合理的收入？如果收入合法，為什麼不能炫富？」、「他們不去根本上解決貧富懸殊、兩極分化，而是叫他們富不要說出來，富了不要告訴你們，這樣你們就不會羨慕嫉妒恨。」

還有網友說「這招真的管用。當你不知道他們很富時，你也就不會覺得自己很窮。當你不覺得自己很窮時，你就會拼盡全力繼續繁殖。這才是他們最需要的。」

實際上，自2022年7月，中國央企旗下的中金公司員工親屬「炫富」引發議論之後，中國證券公司都對於員工的個人社群帳戶管理進行了嚴格要求。有的證券商招聘人員會先行檢查。

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