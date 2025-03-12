金寶2024年EPS寫15年新猷 股利創17年新高

金寶2024全年每股盈餘1.11元，較2023年的0.51元大幅成長117.64%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕金寶（2312）2024全年每股盈餘（EPS）1.11元，較2023年的0.51元大幅成長117.64%，創下自2015年以來的15年新高表現，該公司決議擬配發現金股利0.6元，合計股利金額也是從2009年起算17年內最高的1年。

金寶2024年營收1644.05億元、年增2.87%，毛利率6.25%、年增0.1個百分點，營益率2.64%、年增0.76個百分點，歸屬於母公司業主淨利16.46億元、年增119.17%，淨利率1%、年增0.53個百分點，每股盈餘1.11元、年增117.64%。

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金寶2024年營收為近2年新高，毛利率寫近3年高點，營益率創近11年最佳表現，稅後淨利為近9年新高，每股盈餘為近15年頂峰，本次擬配發現金股利0.6元，配息率54.05%，以今日收盤價24.65元計算，殖利率2.43%，管理層為日後營運所需，保留一定盈餘以供擴產等資金用途。

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