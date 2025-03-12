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韓流發燒 3月赴韓旅遊「嗶」全支付 最高回饋達30％

2025/03/12 16:30

全聯福利中心轉投資的全支付為台灣首家進軍韓國的電子支付業者，即日起至3月31日止，台灣民眾赴韓旅遊只要在商店看到ZeroPay或HIVEX識別標誌，點選全支付APP並連結指定銀行帳戶付款，最高可享30%全點回饋。（記者楊雅民攝）全聯福利中心轉投資的全支付為台灣首家進軍韓國的電子支付業者，即日起至3月31日止，台灣民眾赴韓旅遊只要在商店看到ZeroPay或HIVEX識別標誌，點選全支付APP並連結指定銀行帳戶付款，最高可享30%全點回饋。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕全聯福利中心轉投資的全支付繼成功跨入日本後，今年元月更成為台灣首家進軍韓國的電子支付業者，即日起至3月31日止，台灣民眾赴韓旅遊只要在商店看到ZeroPay或HIVEX識別標誌，點選全支付APP並連結指定銀行帳戶付款，最高可享30%全點回饋。

全支付總經理游金榮表示，全支付日本跨境支付消費的用戶中有4成是第1次使用全支付，旅程中養成消費習慣回國後持續使用的比例高達8成，跨境支付的使用者中又以21~40歲的用戶為最主要的消費族群，約占62%，顯示跨境服務更能吸引年輕人使用。

為擴大全支付使用族群，觀察去年韓國為台灣民眾海外旅遊第3名，旅遊人數年增率連續3年超過日本，去年年增率達49.7%，全支付便以韓國為跨境支付的第2站。

全支付透過與全球跨境支付平台HIVEX合作，攜手韓國掃碼支付市場上市占率最高的ZeroPay和跨境金融科技公司ICB共同推出跨境支付服務，ZeroPay在韓國可支付據點遍佈全國，超過190萬個據點，3年內將達310萬個據點目標。

包括韓國4大連鎖超商、望遠市場等傳統市場、美容保養診所（ Abijou、Will Clinic、秘之美 GU Clinic）、韓服體驗（西花韓服、HANBOKNAM）、潮流文化購物（DAISO大創、ALL MASK STORY、ABC MART、永豐文庫）。

特色美食（如：豬腳小姐 明洞店、MOM's TOUCH、明洞家 明洞店）及知名觀光景點 （釜山松島海上纜車）皆可使用全支付，滿足消費者旅韓的各種需求。

即日起台灣民眾赴韓旅遊，只要在商店看到ZeroPay或HIVEX識別標誌，立即點選全支付韓國版APP內的ZeroPay / HIVEX QR Code」或打開全支付APP內掃碼器掃描合作店家QR code」皆可付款。

游金榮指出，使用全支付APP在韓國付款，不需額外負擔1.5%海外交易手續費外，即日起~3月31日，凡使用全支付於ZeroPay／HIVEX於合作店家消費即享15%優惠（含主活動13.5%全點回饋+免海外1.5%手續費）。

在韓國使用全支付並連結指定銀行帳戶（國泰世華銀行、王道銀行、將來銀行及玉山銀行）付款，將加碼10~15%全點回饋（全點1點=1元），最高可享30%全點回饋，連結越多銀行帳戶享越多回饋，單月最高可得950全點。

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