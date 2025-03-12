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美加關稅反覆！道瓊跌478點 台積電ADR收紅

2025/03/12 05:58

美股道瓊週二下跌478.23點。（美聯社）美股道瓊週二下跌478.23點。（美聯社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普週二宣布，將對所有加拿大鋼鐵和鋁產品加倍徵收關稅至50%，並在幾個小時內生效，但有宣布維持25%關稅。由於投資人擔心又有新的關稅威脅全球經濟，加劇數月來以來的股市拋售，而烏克蘭和俄羅斯停火進展則短暫提振股市。週二道瓊工業指數下跌478點、或1.14%，那斯達克及標普500指數分別下跌0.18%、0.75%，費城半導體指數跌幅0.70%，台積電ADR收紅0.19%，收在170.97美元。

綜合外媒報導，美國總統川普週二表示，對所有進口的加拿大鋼鐵和鋁產品祭出的進口關稅，從25%提高一倍至50%，報復加國安大略省對輸美電力加徵25%附加稅。最新的關稅威脅加劇投資人的不安情緒，擔心川普對加拿大、墨西哥和中國的關稅貿易政策可能引發經濟放緩或衰退。

稍晚安大略省省長福特（Doug Ford）表示，在與美國商務部長盧特尼克 （Howard Lutnick） 討論後，將暫時取消25%的附加稅。最後，川普首席貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）週二下午表示，川普不會對加拿大鋼鐵和鋁的關稅提高到50%，但原計劃的25%關稅仍將有效。過去三週來，一連串混亂的貿易政策舉措，擾亂企業和消費者信心，並給市場帶來壓力。

此外，烏克蘭同意美國的臨時停火計畫，也對美股有所提振。美國國務院聲明表示，烏克蘭願意接受美方建議，實施為期30天的臨時停火，美國則同意恢復與烏克蘭情報共享及援助，兩國並將盡快達成礦產協議。

道瓊工業指數下跌478.23點或1.14%，收41433.48點。

那斯達克指數下跌32.22點或0.18%，收17436.1點。

S&P 500 指數下跌42.49點或0.75%，收5572.07點。

費城半導體指數下跌31.02點或0.70%，收4374.07點。

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