世紀鋼：「923國產化之亂」加速海外布局 印尼廠明年投產

世紀集團董事長賴文祥（左4）表示，去年離岸風電因國產化政策變動歷經風雨，但也加速世紀集團海外布局，印尼巴淡島明年初將投產。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕世紀集團旗下世紀鋼（9958）、世紀風電（2072）、世紀樺欣（7752）11日舉行法說會，董事長賴文祥表示，去年離岸風電因國產化政策變動歷經風雨，但也加速世紀集團海外布局，印尼巴淡島明年初將投產，加上台北港擴廠以增加大組裝產能等，挾帶運費低、人員技術移轉、免關稅等3優勢，可比韓國、越南更具競爭力，非國產化的產品毛利率仍可維持30%。

政府對離岸風電國產化鬆綁引發市場擔憂，但世紀風電副總賴宣邠指出，今年核電除役，而燃煤發電持續降下，台灣為了電力的安全性，離岸風電仍會是政府發展目標，且2030年前勢必要用綠電。

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雖離岸風電3-1、3-2國產化方向不變，但已確定3-3鬆綁，世紀鋼總經理李育慶在法說會上直言，印尼廠誕生按照當初進度，沒那麼快，但被923之亂（經濟部與離岸風電廠商閉門會議）、政府、WTO（世界貿易組織）影響加快，世紀集團沒有國營事業的包袱，面對3-3風場當時是充滿未知數，因此世紀集團加速印尼廠布局。

世紀集團以印尼廠搭配台灣廠應戰，賴宣邠解釋，印尼巴淡島負責前製程的構件，且土地取得成本相對台灣低，至於焊工又多來自印尼、具有經驗，技術移轉沒有問題。印尼廠的製程是屬於勞力密集，再搭配台北港五期及擎天塔新產能投產，水下基礎Jacket的月產能可來到8座，而世紀集團也提供儲存服務。

賴文祥信心宣誓，非國產化價格絕對可以與韓國、越南競爭，國產化調整不影響其對台灣離岸風電信心，且持續專注本業為主，仍以2029年前完成300座水下基礎為目標。

世紀集團表示，台電二期步入收尾階段，海龍案也是六月結束，3-1階段的指標案渢妙風場也在去年訂料，已有執行早期工程，同時也有海盛、蔚藍海2座風場國產化與非國產化訂單積極洽談中。

有關世紀風電IPO時程，預計今年上半年會送件、今年底前掛牌，世紀樺欣於去年六月興櫃IPO也在陸續規劃當中。

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