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國際中橡調整區域布局 關閉中國鞍山廠

2025/03/11 17:20

國際中橡今日舉行重大訊息說明記者會。（擷取證交所網站）國際中橡今日舉行重大訊息說明記者會。（擷取證交所網站）

〔記者王憶紅／台北報導〕國際中橡（2104）今天董事會決議關閉中國鞍山廠，每年預期可減少9200萬人民幣、約台幣4.16億元損失；同時，也將處分重慶廠，處分金額約8687萬元人民幣、約台幣3.93億元，預期交割後將可認列處分利益。

國際中橡表示，此舉為全球策略調整的一部分，以優化資源配置，未來將持續廷整區域產能布局，其中，北美及歐洲產能正逐步擴充。

國際中橡表示，近年來因中國碳黑市場產能過剩與競爭加劇，2019年至2023年間，中國碳黑產產能持續增長，但產能利用率僅剩下58％。此外，進口低成本碳黑大量湧入市場，進一步壓縮價格，使市場環加嚴峻，導致中國鞍山廠營運承壓。

國際中橡指出，中國鞍山廠近5年來，每年平均虧損人民幣9200萬元，且設備老舊，若要符合環保與技術新標準，需投入大規模升級，投資回報效益低，基於財務與長期競爭力的考慮，董事會決議關閉鞍山廠，優化全球產能配置。

除關閉鞍山廠，國際中橡今日董事會亦通過重慶廠股權轉讓協議，預計1個月後完成交割。本次交易股權價值以今年1月31日為評估基礎，約為人民幣8687萬元，處分價款預計將高於重慶廠帳面淨值，交割時可認列處分利益。

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