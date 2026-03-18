LTN經濟通》兩場戰爭 法國能源選擇勝出？

馬克宏提出「核能復興」構想，希望在延長既有核電廠壽命的同時，興建新一代反應爐，確保未來電力供應。（美聯資料照）

俄烏戰及伊朗戰爭 突顯核能重要性

〔財經頻道／綜合報導〕中東戰火持續蔓延，能源問題再度浮上檯面。近期第2屆全球核能峰會在法國巴黎登場，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與歐盟領袖重申，核能對能源自主與淨零轉型的重要性，再度推升核能的能源地位。

2011年3月11日日本東北部遭遇強震和海嘯襲擊，造成福島第一核電廠爐心熔毀後，德國宣布走出核能計畫，法國作為核能大國，也立即叫停了新的開發計畫，並決定關閉老舊核電站。不過事發迄今15年，雖然福島核事故的陰影未散，但核能開發再度被重新重視。

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5年前爆發的俄烏衝突，引發新一波的能源危機，以及日前美國與以色列對伊朗發動的攻擊，進一步加劇全球對能源的關注，歐洲各國，包括法國，再度提及重整核能開發的重要性。

馬克宏在全球核能峰會演說中表示，核能提供穩定且低成本的能源，確保歐洲產業競爭力與創造就業，當務之急是確保能源獨立，減少歐洲因戰爭與地緣政治因素而面臨能源勒索的風險。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）則坦言，歐盟過去決定降低核能發電比例是錯誤的政策。近期中東戰爭造成能源價格飆升，再次提醒歐洲依賴化石燃料進口的弱點，「歐洲既不產油也不產氣，在化石燃料方面，我們完全依賴昂貴且容易波動的進口，這使我們相較其他地區處於結構性劣勢。」

法國某核電廠。（路透資料照）





核電占法國總發電量約67%

法國的核電政策可追溯至1970年代。當時石油危機衝擊歐洲能源供應，法國政府決定大規模發展核能，以降低對進口化石燃料的依賴。這項政策在數十年間逐步形成完整產業體系，使法國成為全球最依賴核電的國家之一，核電約占法國總發電量約67%。。

然而，這套高度集中於核電的能源體系，也在近年面臨多重挑戰。首先是機組老化問題，部分機組已接近或超過原先設計的運轉年限。再來，核電機組維修與技術問題也曾影響發電量，近年部分反應爐因為腐蝕與設備檢修而停機，使得核電產量下降，一度衝擊法國乃至歐洲的電力市場。

面對這些挑戰，法國政府近年逐步調整能源策略。據悉，目前法國境內有超過50座運轉中的核反應爐，核能長期提供約67%的電力供應，比例遠高於多數國家。

為維持供電能力，近來法國政府與國營電力公司EDF投入大量資金進行延役與設備更新。外媒指出，相關維護與升級成本預計將超過1000億歐元，以延長核電廠運作至60年。

此外，馬克宏提出「核能復興」構想，希望在延長既有核電廠壽命的同時，興建新一代反應爐，以確保未來數十年的電力供應。馬克宏政府已宣布將興建6座新一代EPR2反應爐，並評估未來再增建最多8座機組。

外媒報導指出，這些新機組總投資金額可能高達數百億歐元，顯示法國對核能發展仍抱持長期承諾。

法國的核電政策可追溯至1970年代。（彭博資料照）

法國是歐洲電力市場的重要穩定來源

法國除了自身依賴核能之外，也試圖在歐洲能源格局中扮演更重要角色。法國憑藉龐大的核電產能，長期是歐洲重要的電力出口國。根據外媒報導，法國每年向鄰國出口大量低碳電力，成為歐洲電力市場的重要穩定來源。

而隨著近幾年人工智慧（AI）與大型資料中心需求快速增加，穩定且低碳的電力供應成為關鍵。法國政府已表示，希望利用其核能優勢吸引AI資料中心與高耗電產業，強化國家在科技產業的競爭力。

儘管如此，核能在法國仍存在爭議。一方面，支持者認為核能是穩定且低碳的電力來源，有助於達成2050年碳中和目標。另一方面，反對者則擔心核廢料處理、安全風險以及新建核電廠的高昂成本。部分環保團體主張，應將資源更多投入再生能源與節能技術，而非擴張核電。

此外，還有綠色和平組織的活動人士認為，開發核能是支持俄羅斯戰爭，因為歐洲部分核燃料供應鏈，無論是在原材料運輸還是在核廢料處理上，都在一定程度上依賴於俄羅斯。

整體而言，在全球能源轉型與地緣政治風險升高的背景下，核能正重新受到各國政策制定者關注。對法國而言，核電不僅是長期建立的能源基礎，也是確保能源安全與推動減碳的重要支柱。

然而隨著全球能源格局持續變動，核能發展仍伴隨安全、成本與廢料處理等爭議，如何在能源自主、氣候目標與社會接受度之間取得平衡，是法國與歐洲未來能源政策的重要課題，值得關注。

近期能源問題再度浮上檯面。（法新資料照）

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