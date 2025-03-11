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華碩驚爆53.51億元印度呆帳 拖累去年Q4淨利季減87％

2025/03/11 16:55

華碩今日召開線上法說會。（記者卓怡君攝）華碩今日召開線上法說會。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕NB品牌大廠華碩（2357）今日召開法說會，去年第四季因認列53.51億元呆帳，使得去年第四季營業利益9.93億元，季減91%，年減58%，淨利季減87%，年減58%，單季每股盈餘僅2.2元。

華碩說明，提列呆帳的客戶為印度新設的雲端服務中心，歷史約4-5年，華碩在去年4-6月出貨伺服器，多數應收帳款到目前尚未收到，基於內控管理制度與會計準則，在去年第四季進行百分百提列，但單一客戶是特殊案例，佔去年伺服器營收比重不到10%，一直和客戶密切聯絡，按客戶提供資訊，數個融資項目正順利進行，預期在短時間之內能夠取得融資的資金來償付帳款，華碩會以審慎態度因應，若有比較大的進展也會即時進行資訊揭露。若排除此一特殊呆帳，華碩去年第四季的營業利益率約4.5%，營業利益大約64億元，符合公司預期。

華碩去年全年合併營收5485.34億元，年增22%，淨利為313.94億元，年增97%，去年全年每股盈餘42.3元，預計每股配發34元現金股利，配發率約80%。

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