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萬海2024年EPS 16.89元 現金股利3.5元

2025/03/11 16:31

萬海2024年EPS 16.89元，現金股利3.5元，股息配發率20%。（萬海提供）萬海2024年EPS 16.89元，現金股利3.5元，股息配發率20%。（萬海提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕萬海（2615）2024年合併營收為1617.99億元，年增61.44%，稅後淨利474.09億元，EPS為16.89元，營收及獲利均創史上第三高。今日董事會通過預計配發現金股利3.5元，以今日收盤價85.7元計算，現金殖利率4%。

萬海股息配發率20%，萬海表示，主要是考量公司長期營運及資本支出，為確保公司永續經營，並因應未來景氣變化，提昇萬海未來經營競爭能力。

展望2025年上半年，萬海表示，市場持續受美國關稅政策不確定性、俄烏及中東地緣政治與紅海通行仍有風險等因素影響。此外，各國貿易政策不確定性，持續影響各國及區域間的進出口狀況，將實時檢視個別市場需求變化來因應調整航線及船舶布局，以優化公司經營成果。

根據IMF最新發佈的《世界經濟展望》，2025年和2026年的全球經濟成長預測值為3.3%，全球經濟增長預計將保持穩定，並反映美國的經濟增長依然強勁，以及全球的通膨持續下行。 另外，根據貨櫃航運資料供應商Container Trades Statistics Ltd.（CTS）最新公布的2024年度報告，全球貨櫃運量較2023年增長6%，總計達到183.2 million TEU，其中，2024年5月、8月及12月的單月裝載量突破1600萬TEU，創歷史新高。2024年北美和遠東扮演了關鍵角色，北美在2024 年的進口增長最為顯著，同比增長 12%。遠東地區對北美的出口增長14%，儘管面臨疫情、經濟不確定性和政治風險，全球貨櫃市場仍展現了強勁的韌性以應付未來的挑戰。

專業研調機構Alphaliner預估，2025年艙位供給增長5.7％、貨量需求成長2.5％，Drewry 則預估今年的艙位供給成長4.9％、貨量需求成長2.8％，兩大機構預測今年的運力供給增長相對於去年已減緩許多。

萬海指出，2025年有3艘1.3萬 TEUs新造船舶將下水運營，並規劃持續淘汰老舊船舶及退租高價租船提升競爭力，以優化船舶運行效率，並積極回應各界對於航運業對ESG節能減排的期待。2026-2030年預計接收新造船共30艘 （7000 TEUs : 2艘；8000 TEUs : 16艘；8700 TEUs : 4艘；16000 TEUs : 8艘），共計新增運力30.5萬TEUs，顯示公司仍持續看好長期航運市場需求。

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