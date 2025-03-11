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焦點股》藍天：EPS創3年高點 逆風翻盤

2025/03/11 11:08

藍天2024全年每股盈餘3.02元，創近3年高點，帶動今日盤中股價上漲。（藍天提供）藍天2024全年每股盈餘3.02元，創近3年高點，帶動今日盤中股價上漲。（藍天提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕藍天（2362）受惠於2024全年每股盈餘（EPS）3.02元，創近3年高點，加上營運團隊有信心在今年營運續創佳績，帶動今日盤中股價由綠翻紅、逆風上漲，振幅達到7.45%，截至上午10時50分暫報49.25元，漲幅3.36%，成交量2085張。

藍天看好今年攜手所有通路商、供應商保持密切聯繫與合作，可望擴大拓展新興市場，同時深耕歐洲市場、鎖定日本經濟復甦帶來的消費動能，持續針對不同區域、國家客製化具備市場競爭力的產品。目前已安排旗下電競機種X56、X58搭載輝達RTX 50系列顯卡，在AI PC需求、換機潮規模的逐步增加之下，集團筆電事業可望價量齊揚、續創佳績。

關於中國通路、商場事業，藍天表示，旗下百腦匯今年將重點佈局電競與AI兩大領域，持續舉辦各類電競賽事，推出一系列體驗活動，助力AI產品融入日常生活以增加銷量，此外，旗下群光廣場首季持續透過新年檔期、女神節等行銷活動提振業績，預期中國官方政策能夠加持當地市場消費力道升溫，進而帶動廣場百貨全年業績、獲利向上。

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