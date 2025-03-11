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台灣無解的難題？生育率全球墊底有原因 外媒曝年輕世代驚人改變

2025/03/11 13:40

台灣近年生育率持續下降，全球生育率成為墊底。示意圖。（法新資料照）台灣近年生育率持續下降，全球生育率成為墊底。示意圖。（法新資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2003年，台灣總生育率首次跌破1.3，正式成為「超低生育率國家」，近年生育率持續下降，全球生育率成為墊底。英國廣播公司（BBC）中文近日針對此事進行分析報導，並點出幾個台灣生育率持續走低原因。

BBC中文探討台灣生育率新低問題，有台灣學者指出，現今社會主流仍相信「先婚後育」，多數年輕人因難以遇到理想伴侶，導致無法進入婚姻、養育下1代，成為台灣生育率持續走低的主要原因。

BBC中文採訪幾名台灣年輕人，分享不同於上個世代對戀愛、結婚、生育的想法。1名37歲的前新創科技公司主管Gina，為了在適婚年齡結婚、生小孩，曾一直滑交友軟體，不過後來因找不到適合對象又不想錯過生育年齡，遠赴海外生殖機構借精生子，去年11月有了自己的孩子。

也有年輕人因為低薪減低交友意願。今年33歲、在台灣地方公家單位工作的陳先生從未談過戀愛，認為「1個人生活也好好的」。20年來，台灣單身人口不斷增加，根據台灣行政院內政部統計，35到39歲的台灣人未婚比例達47.6％，比2000年多出25%，數據也顯示出，台灣在全球生育率是墊底。

專長人口學、中央研究院社會學研究所研究員鄭雁馨說，台灣人晚婚或終身未婚，是造成台灣低生育率的主因，她連續兩年調查後發現，高達3分之2的台灣年輕人身邊沒有穩定交往或約會對象。

2003年，台灣總生育率首次跌破1.3，正式成為「超低生育率國家」，2022年更降至歷年最低的0.87，2023年維持低點，僅比韓國的0.72人高，是全球第2低。

BBC指出，台灣被認為是亞洲性別平權進步的國家，但多項研究指出，傳統「男高女低」的婚配模式依然普遍存在，高收入或高學歷女性更難以找到相匹配的伴侶。

2022年1份數據調查發現，台灣具大學學歷的男性擇偶上，僅有8%的女性伴侶學歷比自己更高；男性已婚者更容易在月收入上高於其配偶。

另外根據行政院主計處調查，台灣已婚婦女有25%曾因結婚離職；68.4%以照顧子女為由離職。即使婚後留在職場，女性生首胎後收入也呈現下降的趨勢。

除此之外，台灣社會長年未解的青年低薪、長工時與高房價問題，也是導致生育率下降的原因。1名33歲陳姓受訪者指出，，結婚除了遇到合適對象，還要思考婚後兩人生活花費，「若她不跟我家人同住，我們還要另外租房子，有更多開銷。生活品質不一定會比一個人過得好。」

行政院國家發展委員公佈的人口報告指出，台灣將於2025年邁入「超高齡社會」，成為亞洲第2個邁入超高齡社會的國家；台灣總人口將於2070年減少844萬人。

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