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焦點股》和椿：機器人淪重災區 跌停鎖死

2025/03/11 10:42

和椿看好機器人對於傳統製造、物流服務、醫療與新零售等產業，幾乎已成為剛性需求。（記者方韋傑攝）和椿看好機器人對於傳統製造、物流服務、醫療與新零售等產業，幾乎已成為剛性需求。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕市場恐慌情緒抑制AI概念股多頭柴火，機器人族群今日成為殺盤重心，其中，自動化解決方案供應商和椿（6215）開盤重挫、帶量急殺，截至上午10時19分暫報94.5元，跌幅10%，成交量1913張，尚有超過2500張跌停價委賣單鎖盤。

和椿2月10日盤中站上145元，創下歷史新高價，不料隨著美國總統川普的貿易戰規模持續擴大，加上全球經濟環境不確定性衝擊市場信心，儘管和椿2月營收1.36億元、年增76.2%，股價仍然顯著回檔，今日開盤旋即跌破百元大關，並進一步打入跌停。

和椿看好機器人對於傳統製造、物流服務、醫療與新零售等產業，幾乎已成為剛性需求，將持續透過旗下Aurotek事業部門壯大AI團隊，掌握相關先進技術與市場訂單，目標將人形機器人導入各產業，實際落地應用。從2024全年業績成長幅度逾6成的態勢來看，今年營收也可望繼續迎來強勁的雙位數成長。

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