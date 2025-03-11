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咖啡價格狂飆 美國咖啡豆竊案激增

2025/03/11 10:45

隨著去年咖啡豆價格上漲至歷史最高水位，美國咖啡豆竊案正在激增。（路透資料照）隨著去年咖啡豆價格上漲至歷史最高水位，美國咖啡豆竊案正在激增。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據運輸公司表示，由於去年咖啡豆價格上漲至歷史最高水位，美國作為全球最大的咖啡豆進口國，由貨車裝載的咖啡豆竊案正在激增。

《路透》報導，美國是全球嘴大的咖啡消費國，由於咖啡豆必須在相對溫暖的地區生產，因此美國幾乎100％的咖啡都仰賴進口，透過貨車將數百萬袋咖啡原豆從港口運到工廠烘焙。貨運代理公司Hartley Transportation物流銷售協調員柯斯特力（Todd Costley）表示，去年至少出現數十起竊盜案，這種情況在過去很少發生。

巴西、越南等咖啡生產國都曾出現咖啡竊案，偷竊的行為通常發生在農民採收完，暫時將咖啡豆存放在農場的期間。由於這些農場相對偏遠，因此更容易受到攻擊。據當地警方稱，今年1月，武裝人員從巴西米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）竊走500袋咖啡豆，價值約23萬美元（約新台幣758.8萬元）。

在美國，竊案都是由偽裝成運輸公司的犯罪集團所發起。柯斯特力指出，這些「假公司」試圖透過提供更優惠的價格，或是即時提供貨車來從進口商那裡獲得合約。柯斯特力警告，進口商應慎選僱用的人員，一旦這些團體拿到咖啡，他們人就消失了。

每輛貨車可裝載約4.4萬磅（1萬9958公斤）的咖啡原豆，以目前的市場價格計算約為18萬美元（約新台幣594萬元）。

一些市場參與者認為，這些團體會在盜走咖啡豆後，試圖將原豆賣給規模較小的烘焙商，而這些烘焙商正承受咖啡豆價格高漲的衝擊。為應對不斷增加的竊案，一些進口商已開始在咖啡袋上安裝追蹤裝置，以保護貨物。

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