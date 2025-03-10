特斯拉、輝達引爆美股黑色星期一殺機！台積電ADR重挫逾4%，4大指數全面下挫（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕關稅戰引發全球市場動盪，加上美國總統川普表示，美經濟不排除衰退可能性，引爆美股黑色星期一殺機，不僅特斯拉爆跌逾9%，博通、蘋果、輝達跌幅皆超過5%，而台積電ADR也跌逾4%，在科技股殺聲隆隆下，費半週一（10日）早盤指數跌幅皆逾4%。

黑色星期一又來了，在週日川普受訪時表示，「美國經濟正在經歷過渡期」， City Index分析師Matt Simpson表示，川普的回應對市場而言「基本等同於承認衰退風險」。

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在全球交易員和分析師之間，「衰退」一詞正在迅速傳播。據一項調查，91%的經濟學家認為川普快速變化的貿易政策增加了經濟衰退的可能性。

Sanford C.Bernstein策略師Rupal Agarwal表示，川普的貿易政策已經對美股施加了「相當大的壓力，我們現在也開始看到人們對美國經濟衰退的擔憂。」

受到美經濟衰退疑慮衝擊，美股週一在投資瘋狂拋售下，美股4大指數全面下趴，尤其是科技股，特斯拉爆跌逾9%，博通則跌逾6%，至於輝達、Google、Meta、蘋果跌幅也都在5%以，就連台積電ADR也都逾4%，在科技股殺機再現，費半指數截至美東時間10點54分，跌4.17%，或193.15點，報4436.44點，而那斯達克亦跌3.64%，報17533.63點，至於標普500指數跌勢較輕，但也有2.16%，報5645.39點，而道瓊則是4大指數跌勢最輕者，跌1.09%，報42335.59點。

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