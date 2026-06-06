台股週一剉咧等！台指期夜盤史詩級雪崩3千點 創「1大慘紀錄」

台指期夜盤重挫3006點。（圖翻攝自國泰樹精靈APP）

〔財經頻道／綜合報導〕週五（5日）美股重摔，台指期夜盤今（6）日也跟著雪崩式下跌，重挫3006點、跌幅6.65%，收在42220點，創史上單日最大跌幅，台積電期貨盤後同步下挫145元。消息引起眾多投資人討論，還有人截到微型台指期（WTMP&）盤中一度跌停的畫面、跌4522點或-10.00％，擔憂週一開盤台股恐面臨沉重賣壓。

台股週一恐面臨沉重賣壓。（路透資料照）

道瓊工業指數重挫695.15點，那斯達克指數慘跌1121.53點，費城半導體指數更崩跌超過10%，其中AI與半導體族群成為殺盤重心。

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而受美股影響，台指期夜盤跟著劇烈震盪，盤中一度在短短兩分鐘內出現超過2000點的劇烈波動，甚至還一度跌停、重挫4522點，終場收在42220點，崩跌3006點，創下史上最大單日跌點紀錄，台積電期貨盤後也下跌145元。

對此網路上引起許多網友討論，有網友表示「四貸同堂，麻煩支援收銀、外送」、「那些離職炒股的人，通通都回來上班了！」也有網友表示「一早被嚇醒，還好今天週六台股沒開盤」，但不免擔心下週一台股開盤可能會經歷一波大逃殺。根據紀錄，台股上次最大跌幅是在2025年4月7日，暴跌2065點，因美國總統川普宣布對等關稅。

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