中國再不解決產能過剩 通縮恐成永久夢魘

中國若不解決產能過剩問題，通縮壓力將延長。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，除非中國政府減少壓低價格的產能過剩，否則中國加劇的通膨壓力恐持續漫長時間，進而成為永久性現象。

官方數據顯示，今年2月中國消費者通膨年減0.7%，為2021年以來首度為負值。花旗集團、野村控股等全球性銀行憂心，如果生產超過內需，那麼今年剩下的時間，中國的消費者物價恐在緊縮區間附近波動。

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報導說，隨著中國人民銀行將維持人民幣穩定，優先於貨幣寬鬆，使得中國要擺脫通貨緊縮，將取決於決策者處理產能過剩的能力。

歐亞集團中國區主任王丹指出，中國最新的消費者物價指數（CPI）數據「很好展示了通縮環境是永久性，而非暫時現象。產能過剩，加上相對保守的貨幣立場，實際上將延長，而非緩解通縮壓力」。

花旗集團與野村估計，3月中國的CPI可能僅反彈至接近0%。彭博分析師預期，中國全年CPI為年增0.7%。

中國2月出現通縮壓力蔓延跡象。隨著服務價格與耐用消費品成本下滑，排除食品與能源的核心CPI下跌，為2021年以來首見。

花旗集團經濟學家報告指出，由於恢復消費者信心須耗時數月，並將大幅取決於房市是否觸底反彈，因此供給端的改革對緩解製造業通縮將成關鍵。

在上週中國「兩會」期間，一些重要官員暗示將推動「落後低效產能」退出市場。中國財政部預估今年名目經濟成長約5%，這意謂整體物價漲幅約0%。

中國整體物價已連續兩年下滑，通縮趨勢可能延續至2025年，成為自1960年代以來最長通縮時期。下跌的價格已影響企業利潤、勞工薪資與財政所得。與時推移，越加鞏固的通縮恐導致投資與消費縮減。

彭博經濟學家經濟學家曲天石說，「中國2月較預期疲軟的物價數據，突顯需求不振，以及決策者兌現刺激承諾的急迫性。欠缺強有力的財政與貨幣政策，通縮壓力將繼續衝擊中國的經濟」。

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