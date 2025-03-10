國泰金前2月賺223億 4子公司累積盈餘創新高

國泰金控2025年2月稅後盈餘77.9億元，累計稅後盈餘達222.8億元。國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後盈餘皆創同期新高。（國泰金控提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰金控（2882）2025年2月稅後盈餘77.9億元，累計稅後盈餘達222.8億元，年成長9%，EPS達1.53元。今年以來各子公司核心業務動能強健，獲利表現優異，國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後盈餘皆創同期新高。

國泰人壽2月稅後盈餘31.3億元，累計稅後盈餘達125.6億元。單月獲利穩健，主要反映資本利得、經常性收益貢獻及避險操作得宜。今年以來金融市場波動，然公司投資操作平穩，保險本業營運穩健，帶動整體財務表現。

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國泰人壽表示，2月受川普關稅威脅升溫及美國經濟數據轉趨疲弱，引發市場對於經濟前景的擔憂，致股市走跌，不過國泰人壽掌握波段操作，逢高調節股票部位，且經常性收益持續挹注，整體獲利表現穩健；另外資匯出，台幣兌美元單月貶值0.4%，有利外匯避險操作，2月底外匯價格變動準備金累積餘額逾320億元。

國泰世華銀行2月稅後盈餘39.2億元，累計稅後盈餘81.6億元，年成長15%。累計淨利息收入雙位數成長，受惠放款動能強健，降息影響外幣資金成本下降；累計淨手續費收入表現亮眼，保險與基金等財富管理商品銷量動能佳，信用卡簽帳金額穩健成長。

國泰產險簽單保費維持雙位數成長，各險獲利穩定成長：國泰產險2月稅後盈餘2.3億元，累計稅後盈餘創歷年同期新高達7.6億元。2月簽單保費28.7億元，累計簽單保費達67.1億元，年成長17%。

國泰證券2月稅後盈餘4.0億元，累計稅後盈餘6.4億元，較去年同期成長19%，創下同期獲利歷史新高，主要因台股及複委託市場穩定成長。截至2月底台股累計經紀市占率達4.26%，創下同期歷史新高。此外，複委託成交量較去年同期大幅成長70%，維持市占第一。

國泰投信2月稅後盈餘2.6億元，累計稅後盈餘5.3億元，分別較去年同期成長32%及40%，總管理資產規模年成長29%，達新台幣2.26兆元。

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