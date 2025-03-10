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富邦金前2月賺300億 再奪獲利3冠王

2025/03/10 20:40

富邦金控今發布2月合併稅後盈餘148.0億元，累計今年前2月合併稅後盈餘300.0億元，每股稅後盈餘（EPS）為2.20元。（富邦金控提供）富邦金控今發布2月合併稅後盈餘148.0億元，累計今年前2月合併稅後盈餘300.0億元，每股稅後盈餘（EPS）為2.20元。（富邦金控提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕富邦金控（2881）今發布2月合併稅後盈餘148.0億元，累計今年前2月合併稅後盈餘300.0億元、年成長34%，每股稅後盈餘（EPS）為2.20元，拿下單月獲利、累計獲利及每股獲利王寶座。

富邦人壽2月稅後盈餘為95.0億元，累計稅後盈餘為181.8億元，分別較去年同期成長122%及36%。本月主要投資收益來源係利息收入、國內外股票及基金資本利得、基金配息收入。

富邦人壽表示，股市方面，2月份加權指數區間震盪，台股部位實現部分資本利得；債市方面，美國關稅政策影響消費信心，壓抑風險性資產表現，2月公債利率滑落，富邦人壽已於利率高檔時機，增加債券部位，提高未來經常性收益利基。匯市方面，美國政策不確定性上升，風險趨避下2月美元兌台幣略為走升，後續將密切關注美國政策變化對市場的影響，動態調整避險部位。

台北富邦銀行2月稅後盈餘31.5億元，累積稅後盈餘70.5億元，較去年同期成長22%，獲利續創歷史新高，主要來自核心業務獲利動能持續成長，累計利息淨收益及手續費淨收益分別較同期成長10%及20%，帶動營收較同期成長14%。

富邦產險2月稅後盈餘4.6億元，較去年同期成長35%，累計稅後盈餘11.9億元，公司強化風險管控及優化業務結構，保險本業收入維持穩健，帶動獲利持續提升。

富邦證券2月稅後盈餘8.4億元，創歷年2月新高，且較上月成長84%，主要受惠2月台股日均值與交易天數增加，帶動經紀收入成長，金融部位獲利也顯著回升。累計前2月稅後盈餘13.0億元，則為歷年累計獲利次高。

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