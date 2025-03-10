藍天去年EPS創3年高點 看好今年再寫佳績

藍天管理層看好2025年的筆電、PC換機潮，將助攻集團營運再創佳績。（藍天提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕2024年全球筆電市場呈溫和增長，藍天（2362）全年每股盈餘（EPS）3.02元，創近3年高點，展望2025年，隨著輝達（NVIDIA）RTX 50系列顯卡上市，加上微軟（Microsoft）年底停止支援Windows 10作業系統，藍天管理層看好將引爆2025年的筆電、PC換機潮，助攻集團營運再創佳績。

藍天2024年營收265.8億元，為上市以來次高；毛利率19.84%、年減0.2個百分點；營益率8.21%、年增1.1個百分點；歸屬母公司業主淨利17.67億元、年增66.76%；每股盈餘3.02元、年增66.85%。該公司擬配發現金股利2.5元，配息率82.78%，以今日收盤價47.65元計算，殖利率5.24%。

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對於2025年，藍天正與所有通路商、供應商保持密切聯繫與合作，擴大拓展新興市場，同時深耕歐洲市場、鎖定日本經濟復甦帶來的消費動能，持續針對不同區域、國家客製化具備市場競爭力的產品。目前該公司已安排旗下電競機種X56、X58搭載輝達RTX 50系列顯卡，在AI PC需求、換機潮規模的逐步增加之下，集團筆電事業可望價量齊揚、續創佳績。

關於中國通路、商場事業，藍天表示，旗下百腦匯今年將重點佈局電競與AI兩大領域，持續舉辦各類電競賽事，推出一系列體驗活動，助力AI產品融入日常生活以增加銷量，此外，旗下群光廣場首季持續透過新年檔期、女神節等行銷活動提振業績，預期中國官方政策能夠加持當地市場消費力道升溫，進而帶動廣場百貨全年業績、獲利向上。

談到藍天重要轉投資項目「台北雙星」，總投資額達606億元，預計將於2027年底完工，結合5星級國際酒店、高消費商場、無邊際觀景台、城市美術展覽館等先進智慧城市設施，可望促進台灣吸引大量國內外旅客與金字塔尖端的消費族群，人流與商機也將串聯北門、大稻埕等歷史街區，推動城市發展，為公司創造穩定、可觀且長期的收益回報。

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