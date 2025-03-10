晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

藍天去年EPS創3年高點 看好今年再寫佳績

2025/03/10 19:35

藍天管理層看好2025年的筆電、PC換機潮，將助攻集團營運再創佳績。（藍天提供）藍天管理層看好2025年的筆電、PC換機潮，將助攻集團營運再創佳績。（藍天提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕2024年全球筆電市場呈溫和增長，藍天（2362）全年每股盈餘（EPS）3.02元，創近3年高點，展望2025年，隨著輝達（NVIDIA）RTX 50系列顯卡上市，加上微軟（Microsoft）年底停止支援Windows 10作業系統，藍天管理層看好將引爆2025年的筆電、PC換機潮，助攻集團營運再創佳績。

藍天2024年營收265.8億元，為上市以來次高；毛利率19.84%、年減0.2個百分點；營益率8.21%、年增1.1個百分點；歸屬母公司業主淨利17.67億元、年增66.76%；每股盈餘3.02元、年增66.85%。該公司擬配發現金股利2.5元，配息率82.78%，以今日收盤價47.65元計算，殖利率5.24%。

對於2025年，藍天正與所有通路商、供應商保持密切聯繫與合作，擴大拓展新興市場，同時深耕歐洲市場、鎖定日本經濟復甦帶來的消費動能，持續針對不同區域、國家客製化具備市場競爭力的產品。目前該公司已安排旗下電競機種X56、X58搭載輝達RTX 50系列顯卡，在AI PC需求、換機潮規模的逐步增加之下，集團筆電事業可望價量齊揚、續創佳績。

關於中國通路、商場事業，藍天表示，旗下百腦匯今年將重點佈局電競與AI兩大領域，持續舉辦各類電競賽事，推出一系列體驗活動，助力AI產品融入日常生活以增加銷量，此外，旗下群光廣場首季持續透過新年檔期、女神節等行銷活動提振業績，預期中國官方政策能夠加持當地市場消費力道升溫，進而帶動廣場百貨全年業績、獲利向上。

談到藍天重要轉投資項目「台北雙星」，總投資額達606億元，預計將於2027年底完工，結合5星級國際酒店、高消費商場、無邊際觀景台、城市美術展覽館等先進智慧城市設施，可望促進台灣吸引大量國內外旅客與金字塔尖端的消費族群，人流與商機也將串聯北門、大稻埕等歷史街區，推動城市發展，為公司創造穩定、可觀且長期的收益回報。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財