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華航2024年EPS 2.38元 創歷史新高

2025/03/10 19:04

華航2024年EPS 2.38元，創歷史新高。（華航提供）華航2024年EPS 2.38元，創歷史新高。（華航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華航空（2610）2024 年合併營業收入2038.79億元，合併營業淨利 182.02 億元，合併稅前淨利192.76億元，合併稅後淨利154.95億元，稅後淨利143.83億元，每股稅後盈餘 （EPS） 2.38元，相較2023年成長1.25元，營收、獲利、EPS皆刷歷史以來最高紀錄。

華航指出，2024年旅遊市場暢旺，客運需求維持高檔，華航積極拓展航網布局，持續新增航點及加密重點航線，開啟直飛西雅圖及復飛鹿兒島，並再引進 4 架 A321neo及1架A350客機提升運能，致使全年客運收入達1279.19億元，較前一年成長10.54 %。貨運市場第二季起受惠電商及電子產品供貨持續增加，截至第四季貨運市場量價齊揚，整體貨運收入較前一年增加6.24%。華航透過客貨運航網整合及新航點開發，致使2024年整體營收刷新高，年增幅 10.31%。

華航指出，今年3月30日起陸續增加台北 （桃園） 往返高松、鹿兒島、首爾、釜山、維也納、雅加達、胡志明市等航班，提供旅客更多航班的便利性；台北（桃園）-廣島則是優化航班時間，旅客更有彈性安排旅遊。為擴大服務南部旅客，3月30日起高雄-東京 （成田） 全面採用 A321neo 機型執飛，體驗商務艙全平躺、機上 Wi-Fi與全機個人隨選影音服務，也有機會搭乘到「皮卡丘彩繪機CI」；另外，高雄-重慶將於4月復航，飛往沖繩也有增班計畫。

貨運部分，華航表是，777F貨機今年10架將全數到位，運力提升有助營運成長動能；同時持續健全整體航網布局，2月已開闢北美貨運新航點加拿大多倫多，擴展貨運版圖，創造需求、衝刺業績，靈活運用國內最大的貨運機隊與完善服務，持續提升裝載率及精進收益管理，站穩台灣航空貨運領先地位。

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