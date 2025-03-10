「數位憑證皮夾」啟動試驗 數發部強調非發放數位身分證

數發部宣布「數位憑證皮夾」構想。（數發部提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕數位發展部今天召開記者會宣布「數位憑證皮夾」雛形，將於3月底開放試驗沙盒，並逐步釋出原始碼，力拼今年12月推出測試版App。數發部數位國際司司長莊盈志強調，數位憑證皮夾不是支付工具，也不是數位身分證，數發部不會發放任何新證件在數位皮夾裡。

根據數發部構想，「數位憑證皮夾」讓民眾自主存放自己的數位證件，例如自然人憑證、健保卡、駕照等等，未來民眾只需要攜帶手機出門，就可透過手機快速查驗各類證件，簡化取票或辦理電信門號的程序。

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數發部部長黃彥男表示，數位憑證皮夾有3大優點，第一，數位憑證將成為數位社會的基石，各類服務將以憑證為基礎來進行發展；第二，數位憑證將賦予民眾對自身證件資料的控制權，可透過「選擇性揭露」機制強化對資料的保護；第三，數位憑證系統的互通性，將有助於推升數位經濟的發展，加速台灣邁向智慧化的數位社會。

至於如何使用，莊盈志展示手機畫面表示，首先App會要求生物辨識以登入數位憑證皮夾，接著掃描政府機關或企業提供的QR CODE，選擇要揭露的資料欄位（例如姓名、出生年月日、身分證字號等），再進行一次生物辨識，最後點選確認送出。

以超商取貨的使用場景來說，民眾就可以選擇揭露「姓名」資料就好，不用像出示實體身分證一樣，過度揭露證件上的資訊，也能完成取貨。目前數發部已和四大超商的其中一家洽談，對方已表達合作的意願。

莊盈志說，數位憑證皮夾的系統架構採取「分散式」，不會有集中式的資料庫儲存民眾資料，可以避免集中資料庫被駭或出現問題，而導致民眾資料外洩，也會透過原始碼的開放，讓外界確認，數位憑證皮夾使用過程中，不會追蹤民眾的任何使用行為。

數位憑證皮夾計畫為期四年，莊盈志指出，第一年已先進行程式開發，第二年（今年）會透過沙盒試驗應用場域，第三、四年則進行輔導，希望輔導更多政府機關把證件納入數位憑證皮夾、協助產業端擴大使用。

不過，數發部在示範案例中提到未來可以用健保卡「領藥」，但健保署官員在現場表示，目前健保卡的應用主要是用來「出示證件」，例如超商取貨可出示數位憑證皮夾內的健保卡；但未來是否要和醫療結合還需討論，因為就醫端牽涉到各個醫療機構，也涉及民眾就醫資料等等，程序上需要更加嚴謹。

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