台積電發威 高雄楠梓區都市地價指數漲幅全國之冠

高雄楠梓區因台積電設廠，都市地價指數漲幅居全台之冠。（記者李惠洲攝）

〔記者侯承旭／高雄報導〕內政部發布最新一期的都市地價指數，第六十三期全國都市地價總指數比上一期上漲2.58％，台積電設廠的高雄市楠梓區上漲6.62%，居全國行政區之冠。

高雄市都市地價指數漲幅最大的是台積電設廠的楠梓區，上漲6.62％，尤其住宅區地價上漲7.80％最明顯。內政部地政司指出，海科大東側與高雄大學周邊地區學區成熟，商圈發展迅速、生活機能完善，加上新台17線等重大交通建設推動，交易熱絡，地價上漲；高雄大學區段徵收區人口聚集，吸引多家大型連鎖商業品牌進駐，商業活動繁榮，用地需求增加；工業區部分，台積電進駐的楠梓產業園區因科技S廊帶政策推動，產業擴張需求強烈，用地需求增加，地價上漲。

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高雄市漲幅居次的是鼓山區上漲6.04％，鼓山區涵蓋美術館與農十六兩大重劃區，加上軌道建設便捷，住宅與商業土地都需要極大需求。

仁武區地價指數較上漲5.92％漲幅居第三，分析原因包括澄觀地區發展成熟，生活機能完善，交易量增加；京吉六路附近重劃區，公共設施完備，商業活動熱絡，地價上漲，加上國道10號等重要道路聯外交通便捷，地價上漲。

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