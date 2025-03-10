雞蛋成美邊境走私熱門商品 查獲雞蛋禽肉「比毒品還多」

美國雞蛋短缺，蛋價高漲。外媒報導，美國海關在加拿大邊境查獲的雞蛋和禽肉比毒品還多。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受禽流感疫情衝擊，日前美國雞蛋批發價格飆歷史新高，現今雞蛋已經取代芬太尼，「雞蛋走私」已經成為美國邊境走私的熱門商品。外媒報導，美國雞蛋價格飆漲，美國海關和邊境保護局正在嚴厲打擊來自墨西哥的生雞蛋走私。

2025年以來，美國雞蛋漲幅超過40%，再創歷史新高。美國農業部（USDA）報告稱，預計2025年雞蛋價格將再上漲20.3%。

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美國自2022年禽流感疫情爆發以來，為控制病毒已撲殺約1.6億隻禽類，當中大多是產蛋雞，導致全美雞蛋價格持續上漲。美國聯邦政府已花費近20億美元（約新台幣657.3億元）來應對這一問題，包括向美國農民支付近12億美元（約新台幣394.4億元），以補償損失。

自2024年10月以來，美國海關官員在美國所有邊境查獲了3768起鳥類和家禽相關產品，同期的芬太尼則查獲了352起。在2024 年10月至2025年2月期間，美國入境處扣留的雞蛋數量，較去年同期增加了29% 。

據報導，禽流感疫期推升美國雞蛋價格飆升，自2024年10月以來，位於底特律的美國海關和邊境保護局發現，走私雞蛋的數量增加了36%，而靠近墨西哥邊境的聖地亞哥辦事處發現，走私雞蛋的數量增加了158%。

一份報告分析了美國官方的進口和扣押數據後指出，美國海關官員沒收走私物品中，雞蛋在內的禽肉產品數量比芬太尼還多。

自今年初以來，美墨邊境官員已經遇到90多人試圖從墨西哥進口雞蛋。在2月下旬，美國海關和邊境保護局警告過境者，禁止從墨西哥進口生雞蛋，如果被發現走私雞蛋過境，將面臨300美元（約新台幣9860元）的罰款。

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