不是只有平價商品！Costco「這些商品」意外熱銷

Costco高管說，超大型電視等高單價消費性電子產品在假期期間非常暢銷。示意圖。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）因販售許多平價商品，受到許多消費者喜愛，為了迎合有錢人愛撿便宜貨的心態，也會引進奢侈品，近期則是高價消費性電子產品受到極大歡迎，98吋及100吋的超大型電視非常熱銷。

《商業內幕》報導，Costco 財務長兼執行副總裁 Gary Millerchip 稱，超大型電視在假期期間非常暢銷，其中 98 吋和 100 吋電視、Stern 彈珠台和電競電腦等高價位消費性電子產品，這些產品在假日都很熱銷。

請繼續往下閱讀...

報導指出，Costco 目前提供多款 98 吋和 100 吋電視，來自 TCL、三星、LG 和海信等品牌。這些商品的網路上的價格從TCL 98 吋電視的 1499.99 美元（約台幣4.9萬），到三星 98 吋電視的 3499.99 美元（約台幣11.5萬）不等。

報導認為，儘管Costco 以提供優惠價格給注重預算的消費者聞名，至於販售超大型電視則是Costco 迎合富裕會員的方式之一。

Costco董事長詹姆斯（Hamilton James）上個月受訪時就提及，高價奢侈品是Costco經營策略的一部分，藉此可以吸引富裕人士加入Costco會員，而這項戰略的背後因素，就是建立在「有錢人也愛撿便宜貨」的想法上。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法