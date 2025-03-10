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芬太尼問題若不解決 美商務部長：加墨中關稅壓力難解

2025/03/10 06:21

美國商務部長盧特尼克（右）說，只要芬太尼的問題沒有解決，川普就不會放緩對於加墨中3國的關稅壓力。（路透）美國商務部長盧特尼克（右）說，只要芬太尼的問題沒有解決，川普就不會放緩對於加墨中3國的關稅壓力。（路透）

首次上稿 03-09 22:56
更新時間 03-10 06:21

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）昨（9）日在電視節目中表示，只要芬太尼（fentanyl）的問題沒有解決，美國總統川普（Donald Trump）就不會放鬆對加拿大、墨西哥與中國施加的關稅壓力。

《路透》報導，盧特尼克在國家廣播公司（NBC）節目「與媒體見面」（Meet the Press）上談論關稅議題，他稱芬太尼是讓關稅戰落幕的關鍵，「如果芬太尼沒了，我想這些事就會告一段落。但假如還有芬太尼，或者他（川普）抱有疑慮，他就會保持這個政策，直到他滿意為止。」

盧特尼克補充說：「這種事黑白分明。你必須挽救美國人民的性命。」

在訪談中，盧特尼克指出，美國對於進口鋼鐵與鋁徵收25％關稅的措施，會在週三如期生效；這將對加拿大與墨西哥產生影響，因為加拿大與墨西哥是美國市場的主要金屬來源地，尤其美國進口的鋁，大多來自加拿大。

盧特尼克還駁斥了關稅政策將會導致美國經濟衰退的論點，「絕對沒這回事。美國不會出現經濟衰退。某些外國製造的產品可能會變得更貴，但美國生產的產品會更便宜，這才是重點。」

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