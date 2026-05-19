LTN經濟通》台灣無人機 烏克蘭戰場練兵？

台灣搭上了無人機熱潮，並確立「非紅供應鏈」的關鍵地位，正大量出口無人機至歐洲。示意圖。（歐新社）

無人機成烏軍對抗俄軍的主力

〔財經頻道／綜合報導〕2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭，讓全球開始關注「不對稱作戰」的議題，更突顯出國家軍事戰力的重要性，而台灣也搭上了這個無人機熱潮，並已確立「非紅供應鏈」的關鍵地位，正大量出口無人機至歐洲，成為烏克蘭無人機廠商青睞的替代來源。

俄烏戰爭開打後，外界單從兵力與軍備來看，認為烏克蘭似乎與俄羅斯有著懸殊相距，不過數年過去，烏軍在歐美各國的援助下相當具有韌性，讓俄軍這場仗打得不如想像中容易，戰事至今仍陷入膠著狀況，而其中，無人機更成了烏軍對抗俄軍的重要主力。

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烏克蘭屢次藉由無人機轟炸俄軍戰備，同時降低傷亡，不過這也讓俄國有樣學樣，引進伊朗製造的 「見證者-136」（Shahed-136）攻擊型無人機應戰，顯示出無人機已成為俄烏戰爭的一大特徵，並深刻影響著戰爭的方式，無人機產業未來也被視為全球軍事發展的商機之一。

不止如此，若戰機數量與軍事實力明顯跟敵對國家不對稱，更需要大量無人機來補足戰力缺口，俄烏戰爭就是最佳例子，以台灣來看，若台海不慎爆發衝突，無人機勢必也將扮演關鍵角色。

若戰機數量與軍事實力明顯跟敵對國家不對稱，更需要大量無人機來補足戰力缺口，俄烏戰爭就是最佳例子，無人機成了烏軍對抗俄軍的重要主力。（歐新社）

2025年台灣出口12.3萬架無人機 多數送往烏克蘭

英媒《經濟學人》報導指出，台灣無人機產業的發展，是在觀察到俄烏衝突中無人機的廣泛運用後才啟動的，最初目標是把無人機用在台灣軍隊上，因為當時台灣只有幾百架無人機，而中國擁有幾萬架。此後，台灣承諾在2026年底前打造出完全不含中國零件的無人機產業，並在2028年前達到年產18萬架。政府去年也承諾在2033年前為軍方採購超過20萬架無人機。

但很少人知道的是，烏克蘭正積極將中國零組件從其無人機供應鏈中剔除，而替代來源就是台灣，主因在於烏克蘭擔憂北京可能進一步收緊出口管制。烏克蘭智庫蛇島研究所（SII）指出，台灣在微電子、導航系統與電池領域的專業優勢，西方供應商較難競爭。相關技術實力使台灣成為烏國無人機製造商青睞的替代選項。

值得注意的是，在2025年之前，台灣的國防出口主要仍是向非洲和拉丁美洲國家捐贈一些舊型直升機和小型船隻。但《經濟學人》報導，指出，這種情況正在改變，台灣目前正將自己定位為「非紅供應鏈」無人機的供應者，也就是不含中國零件的無人機，台灣正向美國、其盟友以及其他擔心中國間諜活動和供應鏈控制的國家提供無人機。

數據顯示，台灣無人機的產量已從2024年的約1萬架，增加到2025年的12倍以上；2025年台灣無人機的出口量更暴增35倍，達到約12.3萬架，等於出口量幾乎占全部產量。其中捷克是最大買家，其次是波蘭。

業界人士表示，這些歐洲的採購多半最終送往烏克蘭，用於俄烏戰場，也為無人機性能提供了寶貴的實戰回饋。台灣無人機在2026年的出口量預計再創新高，前2個月出口已達8萬5500架。根據科技、民主與社會研究中心（DSET）資料，2025年台灣出口至歐洲的無人機數量暴增逾40倍。

數據顯示，台灣無人機的產量已從2024年的約1萬架，增加到2025年的12倍以上，圖為雷虎無人機裝配線。（歐新社）

雷虎評估在波蘭設廠

而美國及其盟友同樣正加速擴大無人機的產量。不過大多數仍依賴中國零件，而中國占全球無人機產量的70%至80%。這種依賴現在越來越被視為安全風險。

部分台灣無人機已達到100%非中國供應鏈。例如坤暐科技（Kunway Technology）自2016年起生產農業無人機，過去約40%的零件來自中國，包括電池、馬達和螺旋槳。現在則全部改為本地採購或從日本等友好國家進口，雖然成本因此提高，但公司創辦人劉俊毅估計，他的無人機價格仍只有完全在日本或南韓製造產品的一半，隨著對中國的疑慮加深，新市場也逐漸出現，坤暐科技去年就和印度一家企業合作，並在印度合資生產軍用及民用無人機。

其他台灣企業也正在向歐洲出口無人機或零組件，甚至考慮在當地設廠。例如雷虎科技（Thunder Tiger）正與波蘭討論合作建立工廠，雷虎也向東南亞銷售產品。不過雷虎科技總經理蘇聖傑（Gene Su）表示，公司的首要任務仍是更大的美國市場。報導提到，雷虎位於美國俄亥俄州的無人機零件廠預計於今年投產，而且目前已向美國國防部一項採購低成本單向攻擊型無人機（one-way attack UAVs）計畫中，25家入選企業中的其中3家供應零組件。

亞洲無人機AI創新應用研發中心廠商協進會理事長羅正方指出，全球正經歷不對稱作戰轉型，無人機已從偵察工具轉變為主要殲滅武器，烏克蘭預計於今年產出700萬架無人機，但逾9成關鍵零件仍依賴中國，中國更將出口限制作為武器。台灣具備台積電6奈米晶片等核心技術能力，可支援無人機群（swarm）運算，應建立大規模生產線，突破電池、通訊模組等供應瓶頸，協助民主盟友推動供應鏈去風險化。

專家指出，全球正經歷不對稱作戰轉型，無人機已從偵察工具轉變為主要殲滅武器。圖為單向攻擊無人機（OWA UAV）。（路透）

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