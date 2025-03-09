中國人大代表提議廢除35歲就業門檻 揭露青壯年求職困難

中國人大代表鄭功成提議廢除35歲就業門檻，但中國網友認為要實行相當困難。瀋陽就業博覽會示意圖。（法新社）

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國不僅應屆畢業生求職困難，35歲以上的青壯年也處處碰壁，中國全國人大代表、人民大學教授鄭功成，認為就業市場普遍存在年齡歧視，提議廢除許多公司在招人時設立的35歲門檻，但中國網友認為要實行相當困難。

據《央視新聞》報導，鄭功成在全國人民代表大會、中國人民政治協商會議（兩會）期間提出建議，他直指中國目前已實施漸進式的延後退休年齡，在這種情況下，還設置就業年齡規定非常不妥當，「35歲的門檻現在急於要廢除」。

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鄭功成表示，這項提議不光光是為了35歲左右的人群，最重要的是建立一個沒有年齡歧視的就業市場。雖然有部分中國網友相當支持鄭功成的建議，但也有許多人坦言很難落實，因為公司還可以用各種理由裁掉「大齡員工」。

此外，有中國網友分享獵頭業者的內部消息，有很多公司在委託徵才時，都要求把35歲以上的直接刷掉，各大企業並沒有明文列出35歲門檻，但這其實是心照不宣的潛規則。

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