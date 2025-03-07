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美中關稅戰爽到巴西？趁機擴大中國市佔率 但也將面臨食物通膨

2025/03/07 23:50

美中關稅貿易戰將導致中國擴大從巴西進口包括大豆等農畜產品。圖為3月4日在上海某穀物批發市場上販售的大豆。（彭博社）美中關稅貿易戰將導致中國擴大從巴西進口包括大豆等農畜產品。圖為3月4日在上海某穀物批發市場上販售的大豆。（彭博社）

〔編譯張沛元／綜合報導〕路透6日分析指出，美國總統川普二度上台後對中國重啟關稅貿易戰，將在犧牲美國農民利益的情況下，讓巴西農產品出口有機會擴大在中國的市佔率，但也可能加劇巴西當地本就高漲的食品通貨膨脹。

在川普兩度宣布對中國輸美商品加徵10%的關稅後，中國本週作出反擊，對包括肉類與大豆在內、價值210億美元（約台幣6888億元）的美國農產品，徵收10%與15%的關稅。

巴西是全球最大的大豆、棉花、牛肉與雞肉的出口國，可望隨著中國進口商尋求免關稅進口而增加對中國的出口。美中在川普首度執政時也曾爆發貿易戰，美國農民因此將農產品在中國的市佔率、包括中國最重視的大豆，拱手讓給巴西。

美國此後再也沒能搶回大豆在中國的市佔率，因為中國繼續從巴西採購農產品，數量比首場美中貿易戰之前還多；而今隨著新一輪美中關稅戰開打，中國可能會再度加快在農產品進口上「棄美就巴」的速度。

西班牙國際銀行集團（Santander）分析師認為，中美緊張局勢升可能促使中國向巴西採購更多穀物與蛋白質，從而潛在降低美國的大宗商品需求及其在美國的價格，同時增加巴西的需求與在巴西的價格。

巴西大豆價格已經上漲。巴西農產品經紀公司Agrinvest Commodities分析師瓦寧（Eduardo Vanin）說，當地港口保險費本週創季新高；巴西金融諮商公司Itaú BBA分析家則在給客戶的報告中表示，中國的任何額外需求，都可能導致巴西以更好價格大量出口。

但出口增加意味國內供給減少，將增加JBS與BRF等巴西當地肉類加工業者在餵食動物的穀物飼料上的成本。

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