川普砍1萬個聯邦工作！美2月新增15.1萬就業 低於預期

分析師預期聯準會3月將停止降息。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國勞工部勞動統計局公布，經季節性調整，2月新增15.1萬非農就業人口，優於1月下修後的12.5萬人，但低於道瓊預期的17萬人，顯示隨著川普政府開始精簡聯邦政府人力，就業成長較預期疲軟。失業率較1月的4%略升至4.1%。這是美國總統川普上任以來首份就業報告，備受關注。

該報告公布的時機，正值馬斯克的政府效率部（DOGE），致力削減聯邦政府人事規模之際。雖然該行動的影響，可能到數月後才能完全展現，然而2月聯邦政府的工作減少了1萬個，但州與地方層級的政府工作增加2.1萬個。

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平均時薪月增0.3%，符合預期，年增4%，低於預期的4.2%。經濟學家預期，政府裁員、政府資金縮減、關稅措施不確定性以及移民管制等，將至少影響未來幾個月的就業成長。

儘管該報告顯示勞動市場仍穩定，但一些細節並不那麼樂觀。勞動參與率跌至62.4%，為2023年1月以來最低點。而更廣泛的失業指標，亦即包含怯志工作者（因找不到合適工作而停止求職）以及因經濟因素從事兼職工作者，就業不足率上升0.5個百分點至8%，為2021年10月以來最高點。

在該報告公布後數小時，聯準會主席鮑爾在芝加哥大學布斯商學院舉行的貨幣政策年度論壇上發表演說，這是他在聯準會3月18、19日的政策會議前夕，對川普關稅措施、精簡聯邦政府人力與支出等經濟影響，公開評估的機會。近期股債匯市的波動，令停滯性通膨的風險，再度成為專家談論的議題。

聯準會理事華勒表示，基於川普貿易政策引發的巨大不確定性，他強烈反對在3月政策會議上降息，他認為，如果通膨壓力持續緩解，今年稍後仍可能降息。

亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁波斯提克也指出，川普的新政策置美國經濟於「極度動盪」中，在春末或夏季前，不太可能有足夠的明確性來調整利率，必須維持耐心。

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