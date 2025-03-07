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南投、雲林指財劃法未獲共識 財部：盡全力溝通

2025/03/07 18:42

財政部與主計總處昨邀集地方政府及學者專家開會，討論財劃法議題。（記者鄭琪芳攝）財政部與主計總處昨邀集地方政府及學者專家開會，討論財劃法議題。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財主單位昨邀集地方政府及學者專家討論財劃法，財政部表示，除台北市、新竹縣市支持立法院三讀版本，多數縣市支持財政部規劃，其餘縣市也無其他意見；不過，雲林縣及南投縣今表示，並未贊同財政部規劃的分配指標及權重。對此，財政部表示，將盡全力與各縣市溝通，以使未來分配制度更臻完善。

立法院去年底三讀通過「財劃法」修正案，財政部初步試算，中央必須多釋出統籌稅款3753億元給地方、增幅逾8成，且以財源最充裕的台北市增加416億元最多，新北市增374億元次之。考量確有窒礙難行之處，行政院27日通過財劃法修正覆議案。

財政部與主計總處昨共同召開「各級政府財政收支劃分及中央統籌分配稅款分配指標意見徵詢會議」，除新竹縣市、苗栗及南投縣未派員參加外，其餘縣市均派代表出席，高雄及台南市更派副市長出席會議。

財政部會後表示，此次會議有3共識，包括「財權」要隨「事權」調整；擴大統籌稅款規模，且優先滿足基準財政收支差額；分配公式納入財政努力及基本建設指標。財政部也表示，除台北市、新竹縣市等支持立法院三讀版本外，新北市政府希望能提供設算分配結果才能表達意見外，多數地方政府支持財政部規劃，其餘縣市也無其他意見。

據指出，台北市昨在會中明確表達支持立法院三讀版本，新竹縣市、南投縣則提書面意見表達支持三讀條文，雲林縣未在會中表達支持或反對財政部規劃。

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