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信錦去年獲利跳增創新高 每股擬配5.5元殖利率達5.3％

2025/03/07 17:34

信錦董事長陳秋郎。（記者卓怡君攝）信錦董事長陳秋郎。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕樞紐及機構件大廠信錦（1582）今日召開董事會，公告去年合併營業收入為94.04億元，年增7.2%，主要來自顯示器相關產品穩健成長及低軌衛星產品的挹注貢獻。在生產效率提升及產品組合優化下，毛利率進一步拉升到29.1%，較前年同期的22.1%大幅增加7個百分點，創下掛牌以來的好成績。

信錦去年全年營業毛利達27.38億元，年增41.3%，亦是掛牌以來的新高。營業利益為13.74億元，年增76%，營業利益率14.6%，較前年同期的8.9%提升5.7個百分點。加上受惠於美金升值的匯兌收益及其他業外收益的貢獻下，全年稅前淨利達16.53億元，年增63.5%，歸屬於母公司之稅後淨利為10.21億元，年增59%，同樣刷新歷年的新高紀錄。以加權平均股本計算，去年每股稅後盈餘（EPS）7.13元，較前年的5.12元成長39.3%。

信錦董事會同時決議擬配發5.5元的現金股利，較前年的每股4.11元，成長33.8%，若以今日信錦收盤價103元計算，殖利率達5.3%。

信錦今日亦公告2月營收為7.14億元，年增31.7%，累計前2月營收達15.01億元，年增14.3%。

展望今年，在電競、商用電腦及AI PC的需求帶動下，產業預期仍將溫和成長，惟面臨全球政經局勢高度不確定性的挑戰下，信錦將持續擴大既有產品的滲透率，並增加新客戶的布局，鞏固樞紐（hinge）及機構件領域的產業領導地位，以強化研發創新，開發新應用領域，增加東南亞的投資，來應對市場的快速變化，滿足客戶需求，追求穩健且持續的成長。

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