LTN經濟通》誤入叢林的咖啡霸主 脫身太難

星巴克在中國面臨價格戰壓力，近日也傳出星巴克有意出售中國業務股份的消息。（路透資料照）

星巴克曾因中國中產階級而壯大

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國咖啡連鎖品牌星巴克（Starbucks）近期在中國面臨價格戰壓力，中國本土品牌輩出的競爭下，星巴克在中國的銷售明顯下滑，甚至傳出星巴克有意出售中國業務股份的消息。

1999年，星巴克進軍中國開設第一家門市時，中國人主要飲品仍以茶為主，當地幾乎不存在咖啡文化，但星巴克很快就建立一個蓬勃發展的市場，與此同時，中國的中產階級也在不斷壯大，民眾開始使用iPhone、Gucci等國際品牌，來炫耀自身財富。

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星巴克在這時打入中國市場，獲得了專家的高度評價。TD Cowen分析師查爾斯（Andrew Charles）表示，由於中國都市化、中產階級不斷壯大，以及民眾對於西方品牌的傾向，中國被視為一個肥沃的成長機會。星巴克曾經非常看好中國業務的成長，前執行長舒茲（Howard Schultz）曾預言，未來中國市場可能比美國更龐大。

然而，星巴克在中國的近況卻令人相當擔憂，儘管中國仍是星巴克僅次於美國的第2大市場，但成長已經陷入停滯。從2022到2024會計年度，中國區收入基本維持不變，徘徊在30億美元（約新台幣986.85億元）左右。

星巴克價格高於中國本土品牌，難以吸引消費者，近年在中國的成長停滯不前。（彭博資料照）



中國本土咖啡店 幾何倍數成長

星巴克拿鐵和美式咖啡的售價要比多數同行高得多，由於中國中產階級面臨愈來愈大的壓力，加上2025年經濟將進一步下滑的預期，星巴克很難讓消費者繼續購買他們的高階產品。

如今，中國消費者對外國品牌的興趣愈來愈低，愈來愈注重成本，並且受到中國各地湧現的本土競爭對手的吸引，數十家的中國品牌每週都會以更低的價格推出新口味的茶和咖啡，市場競爭非常激烈，以至於星巴克最近一個會計年度在中國的同店銷售額降了14％。

星巴克在中國最大的對手是瑞幸咖啡，這家中國本土品牌成立於7年前，在中國的收入已經超過了星巴克，門市數量幾乎翻了3倍。星巴克目前在中國的門市總數約7600家，而瑞幸在2023年6月成為中國首個突破萬家門市的連鎖咖啡品牌，並在不到1年內，於2024年7月門市突破2萬家，且持續以驚人的速度展店。

根據市場研究公司世界咖啡門戶（World Coffee Portal），中國的咖啡店數量現在已經超過美國。而貝恩公司（Bain & Company）統計，從2018年到2023年中國市場共成長了25％。

瑞幸咖啡近年快速崛起，目前在中國的門市總數和收入皆已超越星巴克。（彭博資料照）

中國消費市場興起民族主義

星巴克並非在中國市場苦苦掙扎的唯一一家外國企業，那些曾經將中國視為蓬勃發展市場的品牌，如今正面臨產品需求放緩的問題。受到房地產危機和勞動市場疲軟拖累，中國消費者仍不願意花錢。

除此之外，中國近年掀起一波被稱為「國潮」的民族主義浪潮，許多年輕消費者不再選擇外國商品，轉而青睞中國本土品牌。在與其他國家關係緊張時，中國領導人經常透過政治宣傳煽動民眾的愛國情緒。隨著美國總統川普（Donald Trump）對中國產品全面課徵關稅，北京政府可能再次將矛頭指向美國品牌。

星巴克近期也坦言，在中國的業務面臨美中緊張局勢升溫、反美情緒增加、潛在的關稅上調、限制性法規或抵制，以及中國日益增加的政治敏感度等問題帶來的風險。

曾與百事可樂（PepsiCo）、麥肯錫（McKinsey）等多個跨國品牌在中國合作的公關專家盧勁（Jin Lu）表示，愛國情操對於外國品牌來說愈來愈重要。中國的民族主義趨勢已經變得非常、非常強大，人們現在更傾向認為「這個國家更強大，是全球第2大經濟體，我們（中國）真的需要這些外國投資嗎？」

與中國多數飲料品牌不同，星巴克門市有寬敞的店面和沙發座位，經常被當作專業人士會面談生意、學生讀書或是消費者購物完休息的場所。（歐新社資料照）

瑞幸咖啡價格僅星巴克一半

為了吸引消費者，星巴克在中國推出更多元的菜單，包括更多迎合當地口味的奶茶和風味，但星巴克的價格通常比競爭對手更高，同時也難達當地消費者的標準。以最基本的菜單美式咖啡價格來看，星巴克定價為30人民幣（約新台幣136元），然而瑞幸咖啡的售價只要14人民幣（約新台幣63元），售價低於星巴克的半價。

貝恩公司駐上海合夥人鄭思遠（Nancy Zheng）表示，中國消費者在某些方面「被寵壞了」，因為這個市場非常激烈，所有供應商都在試圖透過推出新產品讓消費者滿意。以瑞幸咖啡為例，該品牌每年推出約60種新品，每週都會推出1款新飲料，2021年推出的生椰拿鐵年銷售額已接近1.4億美元（約新台幣46.06億元）。

星巴克的門市有寬敞的店面和沙發座位，經常被當作專業人士會面談生意、學生讀書或是消費者購物完休息的場所。從某些方面來看，這使得星巴克與其他競爭者處於不同的類型，中國飲料品牌店面規模往往較小，主要處理透過智慧手機應用程式下達的訂單。

春華資本（Primavera Capital）創辦人胡祖六（Fred Hu）指出，星巴克是一個強大的品牌，但是他們確實需要做出改變，這些措施可能包括在中國尋找當地合作夥伴，就像百勝餐飲（Yum）在2016年的做法，或是要剝離中國業務。

在中國市場表現持續疲軟下，近期傳出星巴克有意出售中國業務的股份。（彭博資料照）



多家中外資本 有接手中國業務

在中國市場表現持續疲軟下，近期也傳出星巴克有意出售中國業務的股份，根據知情人士表示，KKR、方源資本（Fountainvest Partners）和太盟投資（PAG）等私募股權投資公司有意收購，而中國國企「華潤集團」（China Resources）和外送巨頭美團（Meituan）也被視為潛在買家。

知情人士透露，目前星巴克尚未確定出售中國業務股份的規模，具體比例將取決於談判結果。此外，這些有意競標者的名稱，之前尚未被披露。2位知情人士透露，星巴克希望在今年底前敲定這項交易，但交易結構仍未最終確定，可能會有變動。

2位知情人士表示，星巴克更傾向於透過與策略夥伴簽訂加盟連鎖（franchise，特許經營）協議，來作為股權出售計劃的一部分。若採取此模式，星巴克中國業務的價值可能超過10億美元（約新台幣329億元）。

針對相關消息，星巴克拒絕證實。去年甫上任的執行長尼柯爾（Brian Niccol）在今年首度訪問中國市場，並在1月的財報會上談到中國業務的問題，尼柯爾當時表示，自己認為星巴克可以在短期內作出一些改變來強化業務，同時將繼續探索戰略合作關係，以持續在中國發展。

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